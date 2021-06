Il tribunale di New York sospende la licenza legale di Rudy Giuliani

Rudy Giuliani è stato sospeso dall’esercizio a New York dopo che è stato scoperto in un tribunale dello Stato di New York che ha rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti a nome di Donald Trump quando non è riuscito a ribaltare le elezioni presidenziali dello scorso anno.

Questo dominante La decisione di giovedì della Corte d’appello dello Stato di New York ha significato che Giuliani è stato bandito dal lavoro legale nella sua città natale per la prima volta in più di 50 anni, coinvolgendo Colpisci di nuovo La reputazione di un uomo che un tempo era un forte concorrente del presidente degli Stati Uniti.

Nella sua sentenza, la Corte ha affermato: “[Giuliani] Le identità degli avvocati dell’ex presidente Donald J. Trump e degli avvocati della campagna di Trump hanno trasmesso dichiarazioni chiaramente false e fuorvianti ai tribunali, ai legislatori e al pubblico in generale in merito alla mancata rielezione di Trump nel 2020. Duro lavoro.

“Queste false dichiarazioni sono per supporto improprio [the] Il resoconto dell’intervistato era che a causa di una diffusa frode elettorale, la vittoria delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 era stata rubata ai suoi clienti.Siamo giunti alla conclusione che [the] Le azioni dell’imputato hanno immediatamente minacciato l’interesse pubblico e hanno richiesto una sospensione temporanea della pratica. “

Giuliani non ha risposto a una richiesta di commento. Dopo aver preso questa decisione, Trump ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Giuliani: “Il più grande sindaco della storia di New York City, l’Eliot Nice della sua generazione, uno dei più grandi combattenti della criminalità nella storia del nostro Paese. , Questo è il sinistra radicale che lo festeggia”.

Dopo essere stato abilitato come avvocato a New York nel 1969, Giuliani ha goduto di una gloriosa carriera legale, avendo ricoperto il ruolo di Vice Procuratore Generale dell’Amministrazione Reagan e Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York.

Come sindaco di New York City, ha guadagnato fama internazionale ed è stato elogiato per la sua reazione agli attacchi dell’11 settembre. Ma recentemente è stato chiamato avvocato personale e alleato di Trump, Affronta le elezioni Rovesciò la vittoria di Joe Biden nelle elezioni di novembre.

Durante quella campagna, Giuliani è apparso spesso sui canali di notizie di destra, accusando falsamente le società di macchine per il voto e altre società di aver contribuito a rubare i diritti di voto di Trump.Le sue osservazioni in quel momento si sono già scatenate Causa da Dominion, Questa è una delle società di voto in questione, che chiede un risarcimento di 1,3 miliardi di dollari per presunta diffamazione.

Rispettati

Giuliani è stato anche indagato dal procuratore di New York per le sue transazioni commerciali in Ucraina.La sua casa e il suo ufficio sono entrambi in Cercato Fornito dagli agenti federali il mese scorso.

Il tribunale di New York ha riscontrato nella sua sentenza di giovedì che Giuliani aveva rilasciato dichiarazioni fuorvianti su una serie di argomenti.

Includono il numero di schede per corrispondenza inviate in modo errato mis Pennsylvania, ha falsamente detto alla corte che Trump stava cercando accuse di frode elettorale e ha falsamente affermato che il pugile Joe Fraser stava ancora votando a Filadelfia nonostante la sua morte nel 2011.

La corte ha scritto: “Dichiarazioni false progettate per far perdere la fiducia alle persone nelle nostre elezioni e portare alla perdita di fiducia nel governo di solito danneggiano il normale funzionamento di una società libera”.

“Quando gli avvocati rilasciano queste false dichiarazioni, indeboliranno anche la fiducia del pubblico nell’integrità degli avvocati dei nostri avvocati e mineranno il ruolo dell’industria come importante fonte di informazioni affidabili”.

Il tribunale ha stabilito che la sospensione di Giuliani si applicherà a un’udienza disciplinare più formale, ma può impugnare la sospensione prima.