Il trogolo delle penny stock

Le aziende di successo non nascono, ma si fabbricano. Le aziende di solito devono essere come tutte le altre, dalle umili origini a tutti i livelli di lavoro. Sfortunatamente, alcuni investitori credono che cercare la prossima grande cosa significhi cercare azioni a basso prezzo, sperando di ottenere una quota del prossimo Amazon (Amazon) O Facebook (FB). Nella maggior parte dei casi, questa strategia si rivelerà fallimentare. Questo è il motivo per cui riporre le tue speranze su azioni a basso prezzo potrebbe lasciarti senza un soldo.

Punti chiave Le azioni Penny sono titoli ad alto rischio con una piccola capitalizzazione di mercato che vengono scambiati a prezzi bassi al di fuori delle principali borse di mercato.

La mancanza di storia e informazioni, così come la scarsa liquidità, rendono le azioni a basso prezzo più rischiose.

Fai attenzione alle truffe che coinvolgono penny stock che vogliono separarti dal denaro.

Scegliere il penny stock giusto significa condurre una due diligence e controllare la situazione finanziaria dell’azienda.

Cosa sono le penny stock?

Azioni a basso prezzo È un titolo ad alto rischio con un piccolo valore di mercato che viene scambiato a un prezzo delle azioni relativamente basso, di solito al di fuori delle principali borse di mercato.L’investitore apre un conto Il miglior broker di sconti Chi fornisce investimenti ad alto rischio, sperando di fare la scelta giusta.

Il termine penny stock è solitamente associato a MicrocapTecnicamente parlando, i micro titoli sono classificati in base al loro valore di mercato, mentre i penny stock sono classificati in base al loro prezzo. Le definizioni variano, ma in generale, i titoli con un valore di mercato compreso tra 5 e 300 milioni di dollari USA sono micro-azioni.Viene chiamato qualsiasi cosa inferiore a $ 50 milioni Cappello nano.

Secondo la US Securities and Exchange Commission (SEC), qualsiasi società con un valore di mercato inferiore a $ 250 milioni o $ 300 milioni è un’azione a basso prezzo. Consideriamo qualsiasi cosa in Lenzuola rosa o Bacheca fuori sede (OTCBB) è diventato un titolo a basso prezzo.

Le azioni a basso prezzo non sono negoziate nelle principali borse, ma sul bancone o sui fogli rosa.

Cosa rende rischioso il penny stock?

La cosa principale che devi capire sui centesimi e sulle micro azioni è che sono molto più rischiosi delle azioni ordinarie.L’acquisto di penny stock è una delle decisioni più rischiose Investitori per la prima volta spessoQuattro fattori rendono questi titoli più rischiosi di chip blu azione.

Mancanza di informazioni

La chiave per qualsiasi strategia di investimento di successo è ottenere informazioni tangibili sufficienti per prendere una decisione informata. Per i micro-stock, le informazioni sono più difficili da trovare.Società quotata Lenzuola rosa Non è necessario depositare presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, quindi non è soggetto a controllo o supervisione pubblica come le azioni rappresentate da società quotate Borsa Valori di New York (Borsa di New York) e Nasdaq. Inoltre, la maggior parte delle informazioni disponibili sui micro-cap non proviene da fonti affidabili.

Non esiste uno standard minimo

Le azioni sull’OTCBB e l’elenco dei fan non devono soddisfare i requisiti standard minimi per rimanere in borsa. A volte questo è il motivo per cui le azioni si trovano su una di queste borse.Una volta che l’azienda può Non mantiene più la sua posizione su una delle principali borse, L’azienda si è trasferita in uno di questi scambi più piccoli. Sebbene OTCBB richieda alle aziende di inviare documenti alla SEC in modo tempestivo, non esiste tale requisito per l’elenco dei fan. Lo standard minimo è un cuscinetto di sicurezza per alcuni investitori e un punto di riferimento per alcune società.

Mancanza di storia

Molte società considerate micro-cap sono di nuova costituzione o vicine a FallimentoQueste aziende di solito si comportano male o per niente. È ipotizzabile che a causa della mancanza di informazioni storiche, sia difficile determinare il potenziale del titolo.

fluidità

Quando l’inventario è basso, ci saranno due problemi fluiditàIn primo luogo, non sarai in grado di vendere azioni. Se la liquidità è bassa, potrebbe essere difficile trovare un acquirente per un determinato titolo e potrebbe essere necessario abbassare il prezzo fino a quando non sarà ritenuto interessante per un altro acquirente.

In secondo luogo, il basso livello di liquidità offre ad alcuni trader l’opportunità di manipolare il prezzo delle azioni, che può essere fatto in molti modi diversi: il modo più semplice è acquistare un gran numero di azioni, pubblicizzarlo e quindi altri investitori lo trovano attraente Successivamente venduto.Questa tecnica è anche chiamata Pompa e scarica.

Penny stock truffa

Le azioni a basso prezzo sono sempre state una spina nell’occhio Securities and Exchange Commission un periodo di tempo. Questo perché la mancanza di informazioni disponibili e la scarsa liquidità rendono i micro-stock un facile bersaglio per i truffatori. Ci sono molte truffe utilizzate per separare gli investitori dai loro soldi. I più comuni includono:

Consiglio fazioso. Alcune società di micro-cap pagano commissioni personali per consigliare titoli aziendali in diversi media, come newsletter, media finanziari e social media. Potresti ricevere e-mail di spam che cercano di convincerti ad acquistare determinati titoli. Tutte le e-mail, i post e i consigli devono essere trattati con cautela. Se noti che qualcuno o un’azienda paga per i loro servizi, di solito significa che si tratta di un cattivo investimento. Inoltre, assicurati che chiunque desideri influenzare i prezzi delle azioni non faccia comunicati stampa per errore.

Intermediario offshore. Secondo il regolamento S, la SEC consente alle società che vendono azioni a investitori stranieri al di fuori degli Stati Uniti di essere esentate dalla registrazione delle azioni. Queste società di solito vendono azioni a broker offshore a prezzi scontati, che a loro volta rivendono le azioni agli investitori statunitensi per profitti sostanziali.Chiamando a freddo l’elenco dei potenziali investitori – investitori che hanno fondi sufficienti per acquistare azioni specifiche – e fornendo informazioni interessanti, questi broker disonesti useranno l’alta pressione Locale caldaia Una strategia di vendita per convincere gli investitori ad acquistare azioni.

Due errori comuni sulle azioni a basso prezzo

Per quanto riguarda le penny stock, ci sono due errori che spesso ingannano gli investitori.Il primo malinteso è che molti titoli oggi erano una volta penny stock, e il secondo è che esiste una correlazione positiva tra il numero di azioni che una persona possiede e il numero di azioni che detengono. ritorno.

Gli investitori che sono caduti nella prima trappola sbagliata hanno creduto in Wal-Mart (Classificazione dei rifiuti), Microsoft (Servizi finanziari Microsoft), e molte altre grandi società una volta erano titoli a basso prezzo che si apprezzavano fino a valori elevati in dollari. Molti investitori commettono questo errore perché prestano attenzione al prezzo delle azioni rettificato.All you can eat a questo prezzo Frazionamento azionario considerando. Guardando Microsoft e Walmart, puoi vedere che i loro rispettivi prezzi il primo giorno della transazione erano rispettivamente di $ 21 e US $ 16,50, sebbene i prezzi rettificati per suddivisione fossero rispettivamente di circa US $ 0,08 e US $ 0,01. Queste aziende non partono da prezzi di mercato bassi, ma partono da alti e continuano a salire fino a quando non devono essere frazionate.

La seconda ragione per cui molti investitori possono essere attratti dalle azioni penny è che pensano che ci sia più spazio godere E più opportunità di possedere più azioni. Se il prezzo delle azioni è di $ 0,10 e aumenta di $ 0,05, otterrai un rendimento del 50%. Questo, unito al fatto che un investimento di $ 1.000 può acquistare 10.000 azioni, convince gli investitori che i microstock sono un modo rapido e affidabile per aumentare i profitti.Sfortunatamente, le persone spesso vedono solo Verso l’alto Un centesimo di azioni e dimentica il rovescio della medaglia. Un titolo di $ 0,10 può facilmente scendere di $ 0,05 e perdere metà del suo valore. Nella maggior parte dei casi, queste azioni non avranno successo e probabilmente perderai tutto il tuo investimento.

Scegliere i penny stock giusti

Solo perché possono essere molto più rischiosi delle tue azioni medie, non significa che dovresti evitare del tutto le azioni a basso prezzo. Dopotutto, puoi ottenere alcuni benefici da questi investimenti. Quindi, ora che conosci tutte le cose che dovresti evitare su alcuni titoli a basso prezzo, diamo un’occhiata ad alcuni punti che dovresti considerare.

Come con qualsiasi altro investimento, fai le tue ricerche. Nessuno conosce la tua situazione meglio di te.Fai da solo diligenza dovuta Ti aiuterà a lungo termine.Ciò significa che dovresti controllare tutto ciò che sai sull’azienda, i rischi che comporta e se è giusto per te Strategia di investimentoChiediti se l’attività sottostante è adatta come investimento. Non investire denaro in azioni della società solo perché altre persone lo consigliano o perché potrebbe essere il gusto del giorno.

Assicurati di rivedere tutte le informazioni fornite dalla società, incluso il suo stato finanziario. Sono queste affermazioni di qualità? Se la società riporta le sue dichiarazioni in tempo e le dichiarazioni mostrano che la società è finanziariamente stabile, può indicare un buon investimento. Assicurati di condurre alcune ricerche sull’entità della società di revisione.

Linea di fondo

OTCBB e alcune società nell’elenco dei fan potrebbero essere di buona qualità e molte società OTCBB stanno lavorando duramente per ottenere l’accesso alle più rinomate borse Nasdaq e New York Stock Exchange. Tuttavia, ci sono buone opportunità di azioni lì, non un centesimo. Le azioni Penny non sono motivo di fallimento, ma sono investimenti ad alto rischio e non adatti a tutti gli investitori. Tuttavia, se non riesci a resistere alla tentazione dei mini cap, assicurati di condurre ricerche approfondite e di capire cosa stai ricercando.