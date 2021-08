Il tutore di Britney Spears dice che è ancora preoccupato per la sua salute mentale Reuters

La richiesta di cancellazione di Jamie Spears come protettore era inizialmente prevista per un’udienza in tribunale a fine settembre, ma gli avvocati di entrambe le parti hanno affermato di sostenere una data precedente.

Jamie Spears ha dichiarato nel file che è stato rimosso dal suo incarico “senza alcun motivo” per il fatto che il suo lavoro ha liberato sua figlia da debiti e cause multimilionarie, che attualmente valgono più di 60 milioni di dollari USA.

“La signora Montgomery non ha mai detto al signor Spears che la signora Spears è attualmente ammissibile a tale sequestro (5150)”, ha detto l’avvocato di Montgomery in una dichiarazione in risposta ai documenti del tribunale. La dichiarazione affermava che Montgomery credeva che avere suo padre come amministratore avesse un “grave impatto” sulla salute mentale della cantante.

Dal 2008, la Spears è stata sotto la supervisione del tribunale quando ha subito un crollo di salute mentale ed è stata brevemente posta in detenzione 5150. La natura del suo problema di salute non è mai stata rivelata.

“Ha proposto possibili opzioni, inclusa la detenzione psichiatrica di 5150”, ha detto Jamie Spears. Secondo la legge della California, l’Ordine 5150 consente a una persona di sottoporsi a una valutazione psichiatrica se ritenuta pericolosa per se stessa o per gli altri.

Jamie Spears ha dichiarato nei documenti del tribunale che Jodie Montgomery, responsabile degli affari personali e medici del cantante, lo ha chiamato all’inizio di luglio per esprimere le sue preoccupazioni sul fatto che la Spears non prendesse correttamente i farmaci.

LOS ANGELES (Reuters) – Venerdì il padre di Britney Spears ha rifiutato il tentativo di rimuoverlo dal controllore immobiliare di sua figlia e ha detto che stava discutendo se rimettere il cantante in un’agenzia di salute mentale per una valutazione.

