Il vaccino COVID-19 di Moderna mostra risultati promettenti contro le varianti Delta nello studio di laboratorio Reuters

All’inizio della giornata, l’India ha approvato il produttore di farmaci Cipla Ltd per importare il vaccino di Moderna nel paese per limitarne l’uso.

Per le tre versioni delle varianti Beta, rispetto agli anticorpi prodotti contro il ceppo originale, gli anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino sono ridotti da 6 a 8 volte e le linee di varianti scoperte per la prima volta in India includono Delta e Kappa.

I dati mostrano che il vaccino è più efficace nel generare anticorpi contro la variante Delta che contro la variante Beta scoperta per la prima volta in Sud Africa.

Secondo quanto riferito, il vaccino ha suscitato una risposta anticorpale contro tutte le varianti testate. Moderno (NASDAQ :), ma in tutti i casi, l’attività neutralizzante del vaccino contro il ceppo di coronavirus originale scoperto per la prima volta in Cina è ancora scarsa.

(Reuters) – Il produttore di farmaci ha dichiarato martedì che il vaccino COVID-19 di Moderna ha mostrato resistenza alla variante Delta scoperta per la prima volta in India in uno studio di laboratorio e la sua risposta è stata leggermente ridotta rispetto al ceppo originale.

