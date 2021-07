Il vaccino Moderna COVID-19 riceve l’approvazione del regolatore UE per gli adolescenti Reuters

È necessaria l’approvazione ufficiale della Commissione europea per iniziare a lanciare il vaccino per i giovani in Europa. Gli attuatori di solito seguono le raccomandazioni dell’EMA.

Spikevax è stato utilizzato nell’Unione Europea, negli Stati Uniti e in Canada da persone di età superiore ai 18 anni. L’azienda sta anche chiedendo l’autorizzazione dagli Stati Uniti e dal Canada per l’uso nei giovani.

L’infiammazione cardiaca come la miocardite e la pericardite è stata elencata come possibile dall’EMA, ma l’uso di vaccini mRNA (come Moderna e Pfizer) negli adulti è un raro effetto collaterale.

“La sicurezza complessiva di Spikevax negli adulti è stata determinata in studi sugli adolescenti; pertanto, il CHMP (Commissione sui medicinali per uso umano) ritiene che Spikevax sia più vantaggioso per i bambini di età compresa tra 12 e 17 anni rispetto ai rischi”, ha affermato l’EMA https:/ /www.ema.europa .eu/en/news/covid-19-vaccine-spikevax-approved-children-aged-12-17-eu.

I regolatori hanno affermato che gli effetti indesiderati comuni di Spikevax negli adolescenti sono simili a quelli degli anziani. Tuttavia, a causa della piccola scala dello studio, il test non può rilevare nuovi effetti collaterali rari o stimare rischi noti, come miocardite e pericardite.

Data la variante Delta altamente contagiosa, la vaccinazione dei bambini è considerata importante per ottenere l’immunità di gregge. Moderno (NASDAQ:) ha dichiarato a maggio che il suo vaccino è risultato sicuro ed efficace per gli adolescenti.

(Reuters) – Il vaccino COVID-19 di Moderna potrebbe diventare il secondo vaccino approvato dall’Unione Europea per l’uso negli adolescenti dopo che il regolatore ha raccomandato venerdì che dovrebbe essere approvato per l’uso nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni prima delle autorità statunitensi.

