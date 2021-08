Il valore di Reddit balza a 10 miliardi di dollari dopo una nuova raccolta fondi

Share it

Reddit, un forum di discussione online per gli utenti Distruggi il mercato azionario statunitense All’inizio di quest’anno, ha registrato un’impennata di valutazione, con un nuovo round di finanziamenti che lo ha portato a un valore di $ 10 miliardi.

Il finanziamento guidato da Fidelity Investments ha aumentato la valutazione di Reddit del 67% dall’ultimo round febbraioLa transazione fornirà alla società di social media fino a 700 milioni di dollari in nuovi finanziamenti, il che significa che il suo valore è più che triplicato in due anni e mezzo.

Secondo i dati di PitchBook, che tiene traccia delle società private, Reddit ha raccolto un totale di 1,6 miliardi di dollari finora dopo il completamento del finanziamento.

“Siamo ottimisti e incoraggiati. Non solo abbiamo le risorse e il capitale per continuare il nostro percorso di crescita, ma i nostri investitori supportano la nostra visione e vogliono approfondire le loro partecipazioni nel nostro futuro”, ha affermato Reddit in una nota. Post sul blog Annuncia il giro.

Reddit ha centinaia di milioni di utenti ogni mese, dai commercianti di “azioni memetiche” raccolti su di esso r/WallStreetBets Bacheca per quei simpatici fan delle foto che affollano r/aww. Nel quarto trimestre del 2020, più di 52 milioni di persone visitano ogni giorno il suo sito Web e le sue app per discutere di giochi, musica, notizie e Criptovaluta Ci sono decine di migliaia di “subreddit” attivi.

Dopo anni di adozione di un approccio meno invadente alla revisione dei contenuti rispetto ad altre piattaforme di social media, i recenti sforzi per domare la sua base di utenti indisciplinati hanno anche contribuito ad attirare gli inserzionisti.

Ma la capacità di Reddit di generare entrate da questi utenti è rimasta a lungo indietro rispetto ai suoi pari sui social media.

Il sedicenne Reddit ha dichiarato che le sue entrate pubblicitarie hanno raggiunto i 100 milioni di dollari per la prima volta nel secondo trimestre del 2021, con un aumento su base annua del 192%. Un anno dopo la fondazione di Twitter su Reddit, nello stesso periodo ha generato $ 1,2 miliardi di vendite da 206 milioni di utenti giornalieri.

Ciò non ha impedito a Reddit di adottare misure per condurre un’offerta pubblica iniziale. A marzo, ha assunto il suo primo direttore finanziario, Drew Vollero, che ha aiutato la società madre di Snapchat, Snap, a diventare pubblica nel 2017.

Lo ha detto il CEO di Reddit Steve Huffman New York Times Non ha un “calendario fisso” per l’offerta pubblica iniziale.

Allo stesso tempo, Reddit si sta espandendo al di fuori degli Stati Uniti, aprendo uffici nel Regno Unito, in Canada e in Australia, poiché prevede di raddoppiare il numero di dipendenti quest’anno.

Con l’acquisizione del concorrente di TikTok Dubsmash nel dicembre dello scorso anno, si è anche espansa dalle tradizionali bacheche di messaggi basate su testo e foto a nuovi formati, come le chat room audio in stile club Talk e video.