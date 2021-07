Il Vaticano dice che il Papa riprende gradualmente a lavorare, cammina e mangia con gli assistenti Reuters

Questa sarà la prima volta da quando è stato eletto Papa che non legge le preghiere vaticane a meno che non sia in viaggio d’affari.

Bruni ha detto in un comunicato: “Nel pomeriggio ha celebrato la messa in una cappella privata, e la sera ha cenato con persone venute in questi giorni ad assisterlo”.

Il papa di 84 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un’operazione di tre ore domenica per rimuovere parte del suo colon.Il Vaticano ha detto che il colon si era gravemente ridotto.

