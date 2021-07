Il Vaticano dice che il Papa si comporta bene dopo l’intervento chirurgico all’intestino Reuters

A differenza del suo predecessore, rimase in Vaticano e non usò mai l’enorme maniero estivo papale sul Monte Alban, nel sud di Roma.

Come fa ogni luglio, questo mese Francis ha sospeso tutte le sue udienze regolari e private. I tempi dell’operazione sembravano coincidere con il periodo in cui aveva un solo impegno pubblico: la benedizione domenicale in piazza San Pietro.

Poche ore fa, il Papa si è rivolto a migliaia di persone in Piazza San Pietro, ha rivolto le sue benedizioni domenicali e ha annunciato che sembrava in buona salute quando ha visitato la Slovacchia e Budapest a settembre.

Francesco è stato operato per stenosi sintomatica del diverticolo del colon, in questo caso la sacca sporgente dallo strato muscolare del colon provoca il restringimento del colon. L’operazione è stata eseguita da un’équipe medica di 10 persone.

Il portavoce Matteo Bruni ha detto in una nota che il papa “ha reagito bene” all’operazione. L’operazione è stata eseguita in anestesia generale. Il Vaticano aveva in precedenza affermato che l’operazione era programmata e non urgente. Causata dalle circostanze.

Città del Vaticano (Reuters)-Papa Francesco si è comportato bene dopo aver subito un intervento chirurgico all’intestino.Il Vaticano ha detto domenica che l’84enne papa è stato ricoverato in ospedale per la prima volta dalla sua elezione nel 2013.

