Il Vaticano possiede più di 5.000 proprietà in tutto il mondo e per la prima volta ha rivelato la sua partecipazione di controllo immobiliare

Secondo diversi resoconti dei media, il Vaticano ha più di 5.000 chiese e investimenti immobiliari in tutto il mondo.L’Ufficio centrale della Chiesa cattolica ha rivelato per la prima volta sabato, ma la chiesa sta lottando per far fronte ai deficit di bilancio, insieme a anni di presunta cattiva gestione della sua strategia di investimento.

I credenti hanno partecipato alla Messa della Domenica delle Palme del Papa in Vaticano il 14 aprile 2019.

Secondo un rapporto della direzione della chiesa, la maggior parte degli immobili del Vaticano (4.051) si trova in Italia, la maggior parte dei quali viene utilizzata da affiliati alla chiesa o affittata a prezzi bassi, piuttosto che affittata a prezzi di mercato.Eredità del papato (APSA) ottenutaSA Reuters, agenzia di stampa cattolica e Altri punti vendita. Forbes Il Vaticano è stato contattato per commenti.

Secondo un rapporto, la Santa Sede, l’organo amministrativo centrale della Chiesa cattolica, ha un deficit operativo di 76,3 milioni di dollari nel 2020, che è inferiore al deficit di 93,2 milioni di dollari nel 2019. Rapporto di bilancio Vai sabato gesuiti NOI Rivista. in un colloquio Il funzionario della chiesa Juan Antonio Guerrero Alves ha dichiarato nel Vaticano News della Chiesa che le prestazioni della Santa Sede nel 2020 sono state “migliori di quanto ci aspettassimo”, in parte perché la chiesa ha tagliato le spese durante la pandemia di coronavirus. Tuttavia, la chiesa riferisce che il deficit complessivo nel 2020 è maggiore rispetto al 2019, principalmente a causa del calo dei guadagni finanziari non realizzati.

Nel corso degli anni, le pratiche finanziarie del Vaticano, in particolare le sue partecipazioni immobiliari, hanno causato scandali e controlli.Francesco Riorganizzazione Dopo anni di sviluppo, come è stato monitorato l’investimento immobiliare della chiesa lo scorso anno? A volte tentativi preoccupanti Riformata la Santa Sede Reclamo corruzione e Cattiva gestione finanziaria locale. Molte persone In prova Sospettato di aver defraudato la chiesa di milioni di dollari attraverso il suo investimento immobiliare a Londra quasi dieci anni fa.

