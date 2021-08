Il verbale della riunione mostra che la Banca centrale europea non è d’accordo con le nuove linee guida della politica

Share it

Gli aderenti al Consiglio della Banca centrale europea non sono d’accordo con la sua nuova guida sui futuri percorsi politici perché temono che sottovaluti il ​​rischio di aumento dell’inflazione. riepilogo Il suo ultimo incontro politico.

Il mese scorso la Banca centrale europea ha emesso una guida lungimirante rivista per incorporare i suoi risultati Revisione strategica, Che ha cambiato il suo obiettivo politico principale per renderlo più tollerante nei confronti dell’inflazione al di sopra dell’obiettivo.

La nuova formulazione afferma I tassi di interesse non aumenteranno Fino a quando la Banca centrale europea non prevede che l’inflazione raggiungerà il suo obiettivo del 2% “molto avanti”, e aumenterà i tassi di interesse solo se ci saranno prove sufficienti che il tasso di crescita dei prezzi continuerà ad essere “sostenibile”. Ha inoltre sottolineato che non solo il tasso di inflazione complessivo, ma anche il tasso di inflazione potenziale dovrebbe muoversi nella direzione del 2%.

Il verbale della riunione di politica monetaria della BCE, pubblicato il 21-22 luglio, ha mostrato che, sebbene la “maggioranza schiacciante” dei membri del consiglio di amministrazione abbia sostenuto le linee guida riviste, “alcuni membri hanno mantenuto le loro riserve perché la dichiarazione rivista non ha risposto pienamente alle loro preoccupazioni” giovedì.

Alcuni decisori politici Preoccupa la formulazione “che implica la possibilità e la continuità di overshooting” e “l’impegno a mantenere i tassi di interesse ai livelli attuali o inferiori per un lungo periodo di tempo senza chiare clausole di esenzione”.

Hanno avvertito che richiedere che l’inflazione non scenda al di sotto dell’obiettivo “in realtà equivale a un deliberato superamento”, il che non è coerente con la nuova strategia della BCE.

Le linee guida saranno testate alla riunione sulla fissazione dei tassi di interesse della Banca centrale europea il prossimo mese, quando è ampiamente previsto che i responsabili delle politiche discuteranno quando Inizia a rimpicciolire I loro acquisti di obbligazioni di emergenza durante la pandemia.

Il capo dell’economista europeo di Capital Economics, Andrew Kenningham, ha affermato che i verbali della riunione di luglio indicano che “è più probabile che la banca centrale concordi su quando e come ridimensionare il suo piano di acquisto di emergenza pandemico prima di dicembre”.

Carsten Brzeski, responsabile globale della macroeconomia presso ING Bank, ha affermato che il verbale della riunione ha mostrato che il mese scorso “l’unica cosa che la Banca centrale europea ha considerato è stata una nuova guida lungimirante, non una riduzione graduale”.

“Sebbene [US Federal Reserve] Attualmente sta indagando su quando e come iniziare il ridimensionamento e la Banca centrale europea non sembra avere fretta di cambiare rotta”, ha affermato.

I verbali della riunione mostrano che ciò è principalmente dovuto al fatto che i responsabili politici ritengono che il recente aumento dell’inflazione sia “principalmente temporaneo”.

Sebbene il tasso di inflazione dell’Eurozona dovrebbe salire a oltre il 2% entro la fine dell’anno, dopo molti anni di calo al di sotto dell’obiettivo della Banca centrale europea, la banca centrale prevede che il tasso di inflazione scenda di nuovo l’anno prossimo. Alla riunione di luglio, i politici hanno citato “la significativa debolezza economica, la debole crescita dei salari e il passato apprezzamento dell’euro” come ragioni “le potenziali pressioni sui prezzi potrebbero rimanere basse per qualche tempo”.

Tuttavia, Frederik Ducrozet, stratega di Baida Wealth Management, ha sottolineato che “per la prima volta dalla crisi finanziaria, ci sono alcuni primi segnali di preoccupazione per i rischi al rialzo per le prospettive di inflazione a medio termine”.