Il vero costo di coltivare un giardino

Coltivare il proprio cibo è un modo sano per risparmiare denaro e gustare prodotti freschi a casa.Se fatto correttamente, anche il più piccolo appezzamento di cortile può produrre molta frutta e verdura, anche possibilmente Risparmi significativi nel budget della spesa.

Quanto costa il giardino?

Il costo totale dell’orto fai da te varierà a seconda del tipo di piante coltivate, del numero di piante acquistate e della durata della stagione di crescita nella tua zona.

Per calcolare il vero costo per avviare un giardino e mantenerlo durante tutto l’anno, somma i seguenti fattori:

Costo di piante o semi

Il costo della fornitura di terreno ricco di sostanze nutritive (terreno, fertilizzante e vermi)

Il costo di protezione e costruzione degli impianti (gabbie, pacciamature e recinzioni)

Costo impianto idrico

Costo attrezzi e accessori (casco, guanti e pala)

Reale ritorno sull’investimento

Il giardinaggio alimentare ha alcuni rischi. I parassiti, una serie di condizioni meteorologiche inopportune o altri problemi legati alla natura possono causare gravi danni al tuo investimento. Ma per la maggior parte dei giardinieri, il ritorno sull’investimento è gratificante.

L’Associazione nazionale dell’orticoltura riporta che il rendimento medio dell’investimento per le famiglie che si occupano di giardinaggio è positivo.E secondo Rivista promozionale, Una rivista sull’estensione dell’agricoltura e sull’agricoltura. In media, un orto domestico può produrre frutta e verdura per un valore di $ 677, mentre il costo di materiali e forniture (come semi e terra) è di $ 238, a seconda del materiale. altri fattori.

Coltivare un orto richiede tempo, impegno e pazienza, ma i potenziali risultati dei prodotti possono abbassare il conto della spesa.

Un altro vantaggio del giardinaggio domestico? Coltivare le tue verdure e i tuoi frutti preferiti può proteggerti dalla siccità e dalle malattie, che possono rallentare la produzione di campi e frutteti di grandi coltivatori che trasportano e vendono prodotti agricoli in tutto il paese.

I giardini possono portare il massimo potenziale ai profitti del buongustaio medio e aiuta a ricercare dove trovare piante e semi a prezzi accessibili per il tuo giardino. Ad esempio, i cimeli e le verdure biologiche sono generalmente più costosi di altri tipi di piante. In media, le piante antiche come i pomodori si vendono per più di $ 6, anche se puoi acquistarle a prezzi inferiori al mercato degli agricoltori locali.

Punti chiave Piantare erbe aromatiche (menta, prezzemolo, salvia, rosmarino e tempo) è un modo per risparmiare denaro, perché le erbe fresche possono essere costose.

Se vivi in ​​un appartamento o possiedi una casa con un piccolo cortile, considera di piantare piedi quadrati.

La National Garden Association è una buona risorsa per giardinieri principianti ed esperti.

Modi per risparmiare denaro

Ci sono molti modi per espandere i tuoi fondi e avviare un orto con un budget molto basso. Ecco tre suggerimenti per aiutarti a iniziare.

Inizia dal seme

Per un pacchetto di $ 3,00 (o meno), i giardinieri possono iniziare a piantare le loro piante localmente e diffondere il rischio su alcune piccole piante. Scegliere il più forte dal mazzo per il trapianto all’aperto ti fornirà un sostituto equivalente alle costose piante del vivaio.

Prova il giardinaggio piedi quadrati

Questa popolare tecnica di giardinaggio non è solo molto efficace nel produrre le piante più sane con il minimo sforzo, ma è anche conveniente. Se vivi in ​​un appartamento o hai un piccolo cortile, il giardinaggio di un metro quadrato è anche un giardino salvaspazio. Il costo del materiale può essere di circa $ 42 o anche superiore, a seconda delle dimensioni. Molti piedi quadrati di giardini sono piccoli quanto 4 piedi per 4 piedi.

Coltiva solo ciò di cui hai bisogno e ti piace mangiare

Sebbene sia bello condividere una ricchezza di prodotti agricoli con la famiglia e gli amici, mantenere un giardino straordinario può essere troppo costoso e troppo laborioso da mantenere. Inoltre, non coltivare frutta e verdura che la tua famiglia non mangia. Può essere economico coltivare file di piante di zucchine, ma se a nessuno piacciono le zucchine, si spreca molto prodotto.

Considera una o due delle tue piante preferite ed evita di coltivare file di verdure solo perché c’è spazio. Lo spreco alimentare è un problema comune per i giardinieri troppo zelanti.

Linea di fondo

Alla fine, la decisione di creare un giardino gourmet è personale. Non sentire il bisogno di entrare nella scena del giardinaggio al 100%. Molti giardinieri coltivano le cose più facili da produrre, come pomodorini, carote ed erbe aromatiche come menta, rosmarino, timo e verbena. Considera di iniziare dalla prima stagione e di acquistare varietà più complesse di frutta e verdura al mercato degli agricoltori locali.