Il vero costo di possedere un’auto

Modelli 2019 10.000 miglia all’anno 15.000 miglia all’anno 20.000 miglia all’anno Auto 60,6 centesimi 47,4 centesimi 40,9 centesimi Auto di medie dimensioni 74,9 centesimi 57,6 centesimi 49,1 centesimi Macchina grande 90.0 centesimi 69,4 centesimi 59,2 centesimi Fuoristrada a quattro ruote motrici 87,4 centesimi 68,4 centesimi 59,1 centesimi piccolo camion 87,1 centesimi 66,9 centesimi 57,0 centesimi

Secondo i dati di AAA, la persona media spende $ 9.561 all’anno per i privilegi di guida. Queste cifre non includono le spese di parcheggio.

Riduci al minimo i costi

Non importa quanto spendi per un’auto ogni anno, meno è, meglio è. Sebbene l’eliminazione di tutte le spese di trasporto non sia realistica o impossibile per la maggior parte delle persone, è possibile adottare misure per ridurre i costi.

Prima di tutto, se non guidi spesso, contratto di locazione Un’auto potrebbe essere giusta per te.

Se il trasporto pubblico va dove devi andare, dovresti considerare seriamente i suoi vantaggi. Non solo altre persone che guidano, ma anche prendere i mezzi pubblici di solito possono ridurre notevolmente le spese di trasporto mensili. Autobus, treni, metropolitane e furgoni offrono alternative relativamente economiche alla guida autonoma per andare al lavoro e non è necessario pagare per la manutenzione.

Il carpooling è un’altra buona opzione. Solo perché possiedi un’auto non significa che devi sempre guidarla. Fare a turno con gli amici può farti risparmiare sui costi medi annuali della benzina e ridurre l’usura del veicolo.

Se lavori a turni o non puoi utilizzare i mezzi pubblici, potresti non avere altra scelta che possedere e utilizzare il tuo veicolo. Se questo è il caso, pensa alle piccole cose. Ricordi quei numeri che hai visto prima? Il costo di guida di un’utilitaria può essere di circa 60,6 centesimi per miglio, mentre il costo di un SUV ad alto consumo di carburante è di 87,4 centesimi, pari a un risparmio annuo del 44%! Questa è anche una buona mossa per l’ambiente, perché devi anche respirare aria, che è anche una buona mossa per la tua salute.

Allo stesso modo, quando il motore a quattro cilindri può funzionare normalmente, non pagare per il motore a otto cilindri. A meno che tu non stia trasportando frequentemente oggetti pesanti, il costo aggiuntivo di un motore più grande si tradurrà in più soldi spesi per la benzina.

Non importa cosa guidi, devi ridurre consapevolmente la frequenza della guida. Camminare o andare in bicicletta verso una destinazione locale fa bene alla salute e anche al budget. Durante la guida, Consolidare il tuo viaggioVai a centri commerciali, banche e lavanderie a secco durante lo stesso viaggio invece di tre viaggi separati.

in conclusione

Non importa come ti sposti da un posto all’altro, presta attenzione a quanto spendi. Ciò include le spese accessorie come l’assicurazione auto e la manutenzione programmata. Prestando molta attenzione alle tue spese, puoi mettere più soldi in tasca.