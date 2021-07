Il veto repubblicano al dibattito sulle infrastrutture negli Stati Uniti potrebbe riprendere la prossima settimana Reuters

Il Partito Democratico spera di passare il Congresso il prima possibile dopo il completamento del disegno di legge bipartisan per spingere per maggiori misure lungo la linea del partito. I repubblicani ritengono che l’approccio in due fasi indebolisca la cooperazione bipartisan nel disegno di legge sulle infrastrutture.

Entrambe le parti hanno utilizzato fatture incomplete in passato per promuovere operazioni sul campo o soddisfare requisiti tecnici. I repubblicani hanno usato specificamente questa tecnica quando hanno cercato di abrogare l’Affordable Care Act.

Ma Mitt Romney, un altro senatore repubblicano dell’organizzazione, ha detto che non si aspetta di avere il testo integrale prima di lunedì: “Raggiungeremo un accordo e tanto testo, ma non tutto. Questo ci vorrà molto tempo per ottenere il testo completo. Avrà centinaia di pagine.”

Uno dei membri dell’organizzazione, il senatore democratico Joe Manchin, ha dichiarato in una dichiarazione che i senatori hanno compiuto progressi significativi e stanno per raggiungere un accordo definitivo.

L’organizzazione bipartisan ha dichiarato in un comunicato che il disegno di legge sta per raggiungere un accordo definitivo, che include 600 miliardi di dollari in nuove spese per strade, ponti e altre infrastrutture.

Sperano di risolvere le questioni in sospeso della proposta, compreso come pagarla.

Dopo che il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer ha cambiato il voto da “Sì” a “No” all’ultimo minuto, 51 senatori hanno votato contro il dibattito di apertura e hanno affermato che ciò gli avrebbe consentito di riconsiderare il voto in futuro in conformità con le regole del Senato. Le regole del Senato richiedono 60 voti per far avanzare la maggior parte della legislazione.

I repubblicani si oppongono al dibattito sul disegno di legge https://www.reuters.com/world/us/whats-us-senates-12-trilion-infrastructure-plan-2021-06-24 perché non è stato ancora scritto, sebbene non è raro che la Camera dei Rappresentanti voti un disegno di legge quadro per far avanzare il processo legislativo.

