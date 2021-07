Il Vingroup del Vietnam spera di conquistare una quota dell’1% dell’intero mercato automobilistico statunitense con i suoi veicoli elettrici – shareandstocks.com

Share it

Il principale gruppo di imprese del Vietnam gruppo L’obiettivo è raggiungere vendite annuali da 160.000 a 180.000 veicoli elettrici negli Stati Uniti, equivalenti all’1% di tutti i veicoli elettrici o altri veicoli venduti nel paese.

Secondo i resoconti dei media locali, il presidente e fondatore Fan Yiwang ha annunciato questo obiettivo durante l’assemblea annuale degli azionisti a fine giugno.

Innanzitutto, il gruppo prevede di vendere 15.000 veicoli elettrici negli Stati Uniti il ​​prossimo anno e centinaia di migliaia nei prossimi cinque anni.

Vuong, l’uomo più ricco del Vietnam, ha affermato di essere “pienamente fiducioso” che Vingroup raggiungerà questi obiettivi e investirà 2 miliardi di dollari della propria ricchezza per aumentare le vendite negli Stati Uniti.

Vingroup ha investito circa 3,5 miliardi di dollari a giugno 2019 per aprire una fabbrica di automobili ad Haiphong, una città nel nord del Vietnam. L’attuale produzione annua dell’impianto è di circa 250.000 auto. La società ha venduto circa 30.000 veicoli in Vietnam nel 2020 e prevede di iniziare a vendere veicoli elettrici qui entro la fine di quest’anno e in Europa nel 2022.

Come parte dell’espansione, Vingroup sta anche valutando la quotazione di VinFast, la divisione della casa automobilistica negli Stati Uniti. Nella notizia iniziale, dovrebbe fare il suo debutto al più presto nel trimestre aprile-giugno, ma a causa della diversa contabilità, il tempo di preparazione dovrebbe essere più lungo del previsto, il sistema e altri problemi.

Il vicepresidente di Vingroup, Le Thi Thu Thuy, ha affermato che il gruppo si sta preparando per la quotazione iniziale, ma non ha fornito una data obiettivo.