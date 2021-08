Il virus Delta si diffonde, il dollaro si rafforza contro la valuta rifugio Reuters

Dopo che la Banca della Nuova Zelanda ha dichiarato martedì che avrebbe presto iniziato a consultarsi sui modi per rafforzare gli standard di prestito ipotecario, il dollaro neozelandese è salito dello 0,3% a 0,6989 dollari perché voleva controllare il mercato immobiliare in espansione e proteggere gli acquirenti di case.

Il dollaro australiano non ha quasi fluttuazioni rispetto al dollaro USA, a 0,7367 dollari USA, perché gli investitori sono preoccupati per l’incontro politico della Reserve Bank of Australia, che dovrebbe annullare la decisione di tagliare il piano di acquisto di obbligazioni.

Lo stato australiano del Queensland ha esteso il blocco per il COVID-19 a Brisbane lunedì e i soldati hanno iniziato a pattugliare Sydney per far rispettare le regole della casa.

La variante Delta, descritta lunedì dalle autorità statunitensi come contagiosa come la varicella e più contagiosa del comune raffreddore o dell’influenza, sta imperversando in molti paesi asiatici che un tempo si pensava avessero controllato con successo la malattia.

Questo supera qualsiasi entusiasmo per il disegno di legge sugli investimenti infrastrutturali da 1 trilione di dollari, che potrebbe essere pronto per un voto finale già questa settimana.

“Da una prospettiva storica, l’ISM manifatturiero 59,5 è ancora una lettura molto forte dell’attività. Tuttavia, la reazione ai dati rilasciati dal mercato del Tesoro statunitense indica che il mercato è preoccupato per il ‘picco di crescita’ e il possibile ulteriore rallentamento del futuro”, Luo Derrigo ha scritto che Catril è uno stratega senior per i cambi presso la National Australia Bank (OTC:) a Sydney.

Un rapporto dell’Institute of Supply Management (ISM) ha mostrato che i rendimenti statunitensi sono scesi lunedì poco dopo che la crescita manifatturiera statunitense ha rallentato per il secondo mese consecutivo a luglio.

Yukio Ishizuki, senior strategist di Daiwa Securities, ha dichiarato: “Il mercato è in una moderata avversione al rischio e i rendimenti obbligazionari sono leggermente diminuiti dalla negoziazione europea di ieri. Poiché la variante Delta si sta diffondendo in molti luoghi, anche in Cina, il mercato è in qualche modo prudente.”

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.