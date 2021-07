Il volume degli scambi di azioni di Erytech Pharma è quasi raddoppiato dopo la designazione rapida per il trattamento ALL

Azioni di Erytech Pharma SA

ERYP,

+129,68%

Dopo che la società biofarmaceutica con sede in Francia ha dichiarato che il suo trattamento dei pazienti con leucemia linfoblastica acuta allergica (ALL) ha ricevuto un accesso rapido, venerdì il volume degli scambi pre-market è aumentato del 98,5%, abbastanza da renderlo il più grande vincitore. sono designati dalla Food and Drug Administration. Il volume di scambi recente è stato di 11,5 milioni di azioni, mentre il volume di scambi medio giornaliero è stato di circa 66.600 azioni. “Questo è un altro importante traguardo e un punto di svolta significativo nell’avanzamento del nostro principale candidato di prodotto eryaspase, a ulteriore supporto della nostra presentazione recentemente annunciata [Biologics License Application] Eryaspase per pazienti allergici ALL”, ha affermato il CEO Gil Beyen. “Riteniamo che la designazione rapida di eryaspase da parte della FDA sottolinei il suo potenziale per affrontare questa esigenza medica altamente insoddisfatta. “Il titolo ha chiuso al minimo di 16 mesi giovedì, dopo essere sceso del 42,8% negli ultimi tre mesi fino a giovedì, mentre l’ETF iShares Biotechnology

Società di radiodiffusione internazionale,

-0,03%

È aumentato del 7,2%, l’indice S&P 500

Arpione,

-0,51%

È aumentato del 5,7%.

