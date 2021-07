Il volume degli scambi di azioni è importante?

Share it

Se hai visto volume Per il leader della giornata di negoziazione, puoi quasi sempre trovare Bank of America Corporation (BAC). Il 28 luglio 2021, il volume totale delle transazioni del BAC era 39.314.611. Società Elettrica Generale(dare) È ancora più alto a 65.125.504. Questi sono grandi numeri, ma da dove vengono e cosa significano?

La prima parte della domanda può essere facilmente risolta: le operazioni di mercato. La seconda parte necessita di maggiori dettagli. Sebbene la quantità sia solo uno dei tanti strumenti, aggiunge valore alle tue decisioni di investimento.

Come funziona

Il volume calcolato è solo il numero totale di azioni scambiate nel giorno, inclusi ordini di acquisto e ordini di vendita. Puoi determinare tu stesso il volume di trading giornaliero calcolando il numero totale di azioni negoziate: tutte le transazioni sono disponibili pubblicamente. Tuttavia, è molto più facile visualizzare il volume degli scambi giornalieri su qualsiasi grafico azionario. Dopotutto, il tempo è denaro e risparmiare tempo è una mossa saggia.Il volume delle transazioni giornaliere non dovrebbe essere Volume delle transazioni in USD, Questo è il prezzo di un’azione moltiplicato per il suo volume di scambi giornalieri.

Perchè importa

Se vedi un’azione in aumento di valore, è più probabile che sia una mossa sostenibile.Se vedi un’azione che si apprezza a basso volume, potrebbe essere Gatto morto che rimbalzaLogicamente parlando, quando più fondi fanno salire il prezzo delle azioni, significa che la domanda per le azioni aumenta.

Se una piccola quantità di denaro sta guidando il prezzo delle azioni, allora la possibilità che un tale cambiamento sia sostenibile è bassa. Inoltre, prestare attenzione al volume basso (Liquidità insufficiente) Azioni, potresti finire nei guai Pompa e scarica Programma.Anche se si tenta di eseguire operazioni manuali, potrebbe non essere possibile trovare il venditore se si verificano le seguenti situazioni following Volume basso Sarai bloccato in uno scambio perdente.

Un’eccezione all’acquisto di piccoli lotti di azioni è quando conduci la dovuta diligenza e concludi di aver trovato una buona azienda che non è stata ancora scoperta. In questo caso, sarai davanti alla curva.Quando il volume aumenterà, probabilmente lo farai Multi-insaccatrice, Questa è la scena che ogni investitore sogna.

Un altro motivo per evitare la maggior parte delle scorte a basso volume è Differenza tra domanda e offertaPer le azioni illiquide, lo spread denaro-lettera sarà ampio, il che può essere costoso. Grandi quantità di azioni, come il suddetto BAC, di solito hanno un piccolo spread bid-ask, che dovrebbe farti il ​​minimo o nessun danno.

Quando guardi il volume degli scambi giornalieri, non limitarti a guardare il volume degli scambi di quel giorno.Questo potrebbe essere un Azioni a piccola capitalizzazione Azioni che sono salite alle stelle o sono diminuite a causa delle notizie. Nella maggior parte dei casi, questo sarà insostenibile.Invece, guarda tre mesi Volume medio giornaliero degli scambi, che ti permetterà di capire meglio se lo stock offre fluidità.

Se stai cercando titoli ad alto volume, allora potresti volerlo Borsa Valori di New York (Borsa di New York) o NasdaqQuesti scambi hanno requisiti più severi rispetto ad altre transazioni, il che è positivo perché impedisce l’improvvisazione.

Linea di fondo

Calcolare il volume è facile. È più importante capire il significato del volume. Sebbene questo non dovrebbe mai essere l’unico fattore quando si valutano le decisioni di investimento o di trading, dovrebbe sempre svolgere un ruolo perché influenzerà il tuo investimento e la tua strategia di trading.