Illumina ignora le indagini dell’UE e avanza per completare la fusione del Graal da 8 miliardi di dollari

La società di biotecnologie per il sequenziamento genetico Illumina ha compiuto il raro passo di completare l’acquisizione di Grail, una società di screening del cancro sostenuta da Jeff Bezos e Bill Gates, per 8 miliardi di dollari, anche se l’UE sta ancora indagando.

commercioIl piano scade il 20 dicembre e Bruxelles sta indagando, temendo che possa ridurre l’innovazione e la concorrenza.

Tuttavia, le due società temono che la transazione non sarà approvata prima della scadenza e hanno adottato misure coraggiose per completare la transazione prima di qualsiasi decisione normativa.

illuminazione Detto in una dichiarazione Durante la revisione in corso da parte della Commissione Europea, tratterà Grail come una società indipendente. La notizia è stata diffusa in un periodo tranquillo a Bruxelles e molti funzionari si stanno godendo le vacanze estive.

Questa mossa sarà vista come provocatoria a Bruxelles e alcune persone potrebbero mettere in dubbio il suo status legale. Facendo questo passo, queste aziende rischiano multe e anni di controversie legali davanti alla Corte di Giustizia Europea.

Illumina ha annunciato per la prima volta l’intenzione di acquisire Grail quasi un anno fa, quattro anni dopo lo spin-off della società di screening del cancro.

Gli esami del sangue di Grail possono rilevare 50 diversi tipi di cancro prima che inizino a mostrare i sintomi. La società ha dichiarato in una nota: “L’acquisizione di Grail da parte di Illumina accelererà l’accesso globale e l’adozione di questo test salvavita”.

Bruxelles sta conducendo un’indagine approfondita sulla cooperazione, ma si teme che raggiunga una conclusione solo dopo la scadenza di dicembre, alla scadenza dell’accordo.

Grail attualmente non ha entrate nell’Unione Europea Illumina ritiene che la fusione non rientri nella giurisdizione della Commissione Europea delle Agenzie Esecutive perché non farà scattare la soglia di regolamentazione all’interno dell’Unione Europea o di alcuno stato membro.

Il tribunale generale del Lussemburgo ascolterà le sfide giurisdizionali di Illumina entro la fine dell’anno.

La dichiarazione diceva: “Separando Graal durante il procedimento, Illumina può conformarsi a qualsiasi decisione finale raggiunta in questi procedimenti legali”.

Il CEO di Illumina Francis deSouza ha dichiarato: “Proprio come ora siamo in grado di eseguire lo screening precoce del diabete e del colesterolo alto, presto saremo in grado di eseguire la diagnosi precoce di una varietà di tumori nello studio del medico attraverso semplici esami del sangue”. cancro La diagnosi precoce può salvare vite umane, quindi questo nuovo test del genoma sarà una rivoluzione per la salute umana e l’economia sanitaria”.