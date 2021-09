Imminente il test di occupazione, il dollaro USA è vicino al minimo di un mese

Share it

Tokyo: venerdì il dollaro USA è sceso al punto più basso rispetto alle principali valute in quasi un mese, dopo che gli Stati Uniti rilasceranno un importante rapporto sull’occupazione, che potrebbe indurre la Fed a ridurre le sue misure di stimolo prima del previsto.

L’indice del dollaro USA, che misura il dollaro USA contro sei valute, è sceso dello 0,04% a 92,193, dopo aver toccato 92,189 per la prima volta dal 5 agosto.

L’euro è salito leggermente rispetto al dollaro dello 0,02% a 1,1878 dollari, dopo aver toccato il livello più alto di 1,1880 dollari dal 4 agosto.

La banca centrale degli Stati Uniti ha fatto della ripresa del mercato del lavoro una condizione per ridurre gli acquisti di asset durante la pandemia.

Il dollaro USA è andato forte per la maggior parte dell’ultimo mese perché si ritiene che le riduzioni possano essere imminenti.Anche se c’è un’impennata dei casi di COVID-19 negli Stati Uniti, paradossalmente, il dollaro USA ha ricevuto un’ulteriore spinta a causa di il suo ruolo di rifugio sicuro.

Tuttavia, l’indice del dollaro USA è sceso dopo aver raggiunto il massimo di 9 mesi e mezzo di 93,734 il 20 agosto, poiché i funzionari della Fed hanno iniziato a suggerire che la diffusione del virus potrebbe ritardare le politiche di inasprimento.

Il presidente Jerome Powell ha dichiarato al seminario della Fed a Jackson Hole una settimana fa che è ancora possibile ridurre la scala quest’anno, ma da allora in poi non affrettarsi ad aumentare i tassi di interesse, il che ha portato a un ulteriore calo del dollaro.

Secondo un sondaggio Reuters sugli economisti, il numero mensile di posti di lavoro non agricoli che dovrebbe essere annunciato venerdì aumenterà di 750.000 unità e il tasso di disoccupazione scenderà dal 5,4% al 5,2%. Tuttavia, le stime vanno da 375.000 a oltre 1 milione.

I segnali economici prima del rapporto erano contrastanti. Da un giorno all’altro, i dati hanno mostrato che i licenziamenti sono scesi al livello più basso in 24 anni. Tuttavia, il rapporto nazionale sull’occupazione dell’ADP pubblicato mercoledì è stato molto più debole di quanto previsto dagli economisti.

La Commonwealth Bank of Australia prevede che gli Stati Uniti aggiungeranno 800.000 posti di lavoro il mese scorso e ha affermato che questo è sufficiente per stimolare la Fed a ridimensionare, sebbene l’attuale epidemia abbia alzato la soglia per annunciare questa notizia alla riunione di questo mese.

Gli strateghi della CBA hanno scritto in un rapporto del cliente: “Il rischio è che l’incertezza associata al virus impedisca l’imminente annuncio di ridimensionamento”, che annullerà qualsiasi guadagno in dollari dal forte rapporto sui salari non agricoli.

Il dollaro australiano non è cambiato da giovedì, a 0,74005 dollari USA, e ha raggiunto 0,74095 dollari USA, il punto più alto dal 5 agosto giovedì.

Il dollaro neozelandese rispetto al dollaro USA è salito al punto più alto dal 16 giugno a $ 0,7120 il giorno di negoziazione precedente, ed è rimasto piatto a $ 0,71145.

Il dollaro USA è rimasto pressoché invariato a 109,915 yen ed è rimasto vicino al centro del suo trading range dall’inizio di luglio.

(Segnalazione di Kevin Buckland; Montaggio di Sam Holmes)

