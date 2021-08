Imminente test di occupazione, dollaro sale ai massimi in una settimana Reuters

Share it

Autrice: Sujata Rao

LONDRA (Reuters)- Il dollaro USA è salito venerdì, poiché i rendimenti obbligazionari sono saliti al massimo di una settimana dopo gli aggiustamenti per l’inflazione negli Stati Uniti e le aspettative di dati sull’occupazione forti hanno spinto gli Stati Uniti ad accelerare l’inasprimento delle politiche.

Il vicepresidente della Fed Richard Clarida questa settimana ha lasciato intendere che le condizioni per aumentare i tassi di interesse potrebbero essere soddisfatte già alla fine del 2022, gettando le basi per l’aumento del dollaro.

Le osservazioni di Clarida hanno aumentato i rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti dopo essere scesi per cinque settimane consecutive e il rendimento “reale” esclusa l’inflazione terminerà per sei settimane consecutive di declino.

I dati sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti saranno pubblicati alle 1230 GMT. La previsione dei posti di lavoro creati il ​​mese scorso variava da 350.000 a 1,6 milioni e il numero di consenso è 870.000.

Un numero così grande o più grande potrebbe aumentare ulteriormente il dollaro USA, in particolare il tasso di cambio contro l’euro e lo yen, che non vedrà alcuna politica di inasprimento nei prossimi anni.

Il capo globale della ricerca sui cambi di Standard Chartered Bank (OTC:), Steve England, ha affermato che anche i numeri vicini al consenso attuale possono innescare reazioni di mercato.

Ha detto: “Un dato importante che può essere interpretato come un segnale ottimistico può consolidare le aspettative sui tassi di interesse”, soprattutto quando il mercato non prende più in considerazione l’aumento dei tassi di interesse di recente.

Alle 11:15 GMT, il dollaro USA è stato scambiato a un massimo settimanale di 92,43 contro un paniere di valute.Dopo essere sceso dello 0,9% la scorsa settimana, è aumentato dello 0,4% finora questa settimana, che è il calo più grande da maggio.

Il cambio nei confronti dell’euro è di 1,1805 dollari USA, in aumento dello 0,2%. Anche i dati sugli ordini industriali tedeschi, più deboli del previsto, hanno pesato sull’euro.

Il dollaro ha toccato il massimo in una settimana di 109,82 yen contro lo yen.

Dopo che il numero di richieste di disoccupazione iniziali è sceso da 14.000 a 385.000 nella settimana terminata il 31 luglio e il numero di licenziamenti è sceso al punto più basso in più di 21 anni, le aspettative di giovedì per dati sull’occupazione negli Stati Uniti sono aumentate.

Vasilieos Gkionakis, capo globale della strategia sui cambi presso Lombard Odier Group, ha affermato che nel lungo periodo è improbabile che l’impatto dei commenti intransigenti di Clarida durerà.

“In generale, penso ancora che siamo nella fase del ciclo economico, la crescita e il commercio globale rimarranno relativamente stabili, il che fornirà una tendenza al ribasso per il dollaro”, ha affermato.

Anche il sondaggio Reuters sugli strateghi concorda con questo punto di vista e la maggior parte delle persone si aspetta che il dollaro cada l’anno prossimo.

Altrove, a causa del forte calo del tasso di disoccupazione, che ha quasi consolidato le aspettative per un rialzo dei tassi questo mese, il dollaro neozelandese dovrebbe raggiungere la sua settimana migliore dalla fine di giugno.

Alla fine ho comprato 0,7052 dollari USA, AUD ha comprato 0,7390 dollari USA, leggermente più in basso durante la giornata [AUD/]

Giovedì, anche la Banca d’Inghilterra ha stabilito un percorso di rialzo dei tassi di interesse per sostenere la sterlina contro il dollaro, chiudendo a $ 1,391.

Ma il dollaro USA forte e l’aumento del tasso di infezione da COVID-19 stanno colpendo le valute emergenti: il baht thailandese è al minimo da tre anni, scendendo di oltre il 7% in sette settimane. Allo stesso tempo, la lira turca è scesa dello 0,7% al minimo di due settimane.