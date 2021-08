Immobile in locazione: vantaggi e svantaggi

Possedere proprietà in affitto può portare ritorni economici. Se stai esplorando questo tipo di immobile come investimento, tieni presente i rischi e le responsabilità.

Proprietà in affitto: Panoramica

Idee per l’acquisto di una casa o di un appartamento Affitto per profitto Può sembrare allettante.ma Acquista immobili in affitto per guadagnare L’apprezzamento del capitale a lungo termine può variare. Ad esempio, il mercato immobiliare può fluttuare in base alla posizione, alla domanda e all’offerta e alle condizioni economiche.

Dal punto di vista finanziario, per rendere veramente redditizia la proprietà in affitto, il rendimento che si ottiene dovrebbe essere maggiore del rendimento che si ottiene in investimenti conservativi, come obbligazioni e dividendi Blue chips, Perché ci sono rischi reali coinvolti.In termini di natura umana, non tutti sono capaci Gestire la proprietà e gli inquilini.

Punti chiave L’affitto di una proprietà può portare ritorni economici e ha molti vantaggi fiscali, inclusa la possibilità di detrarre l’assicurazione, gli interessi ipotecari e i costi di manutenzione.

Gli svantaggi di possedere una proprietà in affitto includono la mancanza di liquidità, i costi di manutenzione e la possibilità di una minore attrattiva dell’inquilino e della comunità.

Per qualsiasi tipo di investitore immobiliare, è fondamentale conoscere i tassi di interesse e consultare un professionista fiscale, soprattutto nel contesto dei recenti cambiamenti nelle leggi fiscali.

I vantaggi di affittare un immobile

Ci sono diversi vantaggi nel possedere una proprietà in affitto. Loro includono:

Incentivi fiscali

L’IRS consente di detrarre molte spese relative all’affitto di proprietà, tra cui:

Questo significa che puoi detrarre La tua assicurazione, Interessi del mutuo ipotecario, costi di manutenzione e usura fisica della proprietà.

Può verificarsi un deprezzamento Perdita nominale, che a sua volta può essere detratto da altri redditi. In altre parole, potresti ottenere un flusso di cassa netto positivo dal reddito da locazione meno le spese, ma hai comunque una perdita netta ai fini fiscali. Si noti, tuttavia, che l’ammortamento riduce anche la base di costo della proprietà per il calcolo delle plusvalenze quando si vende la proprietà.

inoltre Tagli fiscali e legge sull’occupazione del 2017 Fornire una serie di incentivi fiscali per i proprietari. Se possiedi un’entità circolante (nota anche come attività di passaggio) e la gestisci come ditta individuale, società a responsabilità limitata, società di persone o società S, ora puoi detrarre un importo equivalente al 20% del tuo reddito netto da affitto, come fintanto che stai deducendo Il reddito annuo imponibile totale da tutte le fonti successive è inferiore a US $ 250.000 (persone sole) o US $ 500.000 (coppie sposate dichiarate congiuntamente).

Diventare un padrone di casa non è la tazza di tè di tutti. Prima di aderire, assicurati di essere disposto ad affrontare qualsiasi cosa, dall’affitto in ritardo o non pagato agli inquilini che danneggiano la tua proprietà.

Affitto stagionale

Se affitti la tua proprietà in base alla stagione, puoi usarla tu stesso per 14 giorni all’anno, o il 10% dei giorni in cui la affitti ad altri a un prezzo equo di mercato, e puoi comunque detrarre le tue spese.

1031 Scambio

in un 1031 Scambio, Puoi vendere la proprietà in affitto e investire in un altro “mi piace” senza pagare l’imposta sulle plusvalenze.

Affitta spazio aggiuntivo

Puoi anche occuparti di una stanza o di un’area della tua casa, come un garage, una cantina o Unità abitativa accessoria——Proprio come affittare una certa percentuale di Interessi ipotecari Rispetto ad altre spese e entrate, anche se dovresti essere consapevole delle potenziali insidie ​​​​dell’affitto di spazio aggiuntivo, comprese le regole urbanistiche locali.

I pro e i contro di possedere un immobile in affitto

Svantaggi delle proprietà in affitto

Ci sono anche degli svantaggi nel possedere una proprietà in affitto. Loro includono:

Mancanza di liquidità

Gli immobili non lo sono Attività correntiAnche nei mercati più caldi, possono essere necessari mesi per completare una vendita. Se i tuoi tempi sono influenzati da emergenze o altri eventi imprevisti, le tue esigenze di vendita rapida potrebbero non ottenere il prezzo migliore.

Tasse e premi assicurativi in ​​aumento

L’interesse e il capitale del tuo mutuo possono essere fissi, ma non c’è alcuna garanzia che il tasso di aumento delle tasse non supererà il tasso di aumento del tuo affitto. assicurazione Può anche salire, proprio come dopo un disastro naturale.

Inquilino difficile

Nonostante il tuo diligenza dovuta Quando esamini potenziali inquilini, potresti incontrare inquilini indesiderati. Ad esempio, potrebbero avere esigenze o richieste elevate, pagamenti in ritardo, dimenticare di chiudere l’acqua, ecc.Oppure possono essere distruttivi, in questo caso Indennità di ammortamento Potrebbero esserci gravi carenze nella normativa fiscale. Tuttavia, puoi sempre aggiungere clausole aggiuntive al modulo di noleggio standard, che dettaglia le regole relative all’alloggio, agli animali domestici, al fumo, all’assicurazione dell’inquilino, ecc. Il deposito è utile anche qui.

Il declino del quartiere

Idealmente, il tuo investimento immobiliare prospererà in altre residenze ben tenute e anche i servizi locali saranno migliorati.Di conseguenza, il tuo flusso monetario Aumenterà costantemente e i tuoi costi rimarranno stabili. Tuttavia, la comunità potrebbe cambiare e il tuo investimento potrebbe deprezzarsi nel tempo. Dovresti prestare attenzione alla politica locale in cui investi, proprio come dove vivi.Con un po’ di diligenza, puoi ridurre al minimo questa situazione entrare in contatto con.

Cambiamenti sfavorevoli nel diritto tributario

Le leggi fiscali non sono esenti da modifiche. Potrebbe cambiare in modo tale da ridurre o eliminare alcuni o tutti gli incentivi fiscali per la proprietà della casa e le società di circolazione.

Ruolo di padrone di casa

Come padrone di casa Non per tutti. Potresti essere timido nell’aumentare l’affitto o nel proteggere il modo in cui gli altri trattano la tua proprietà, il che può portare a conflitti. Potresti anche diventare amico dei tuoi inquilini, o potrebbero essere già membri della famiglia o amici. Ad esempio, se non puoi essere fermo sugli aumenti di affitto o sulla gestione della proprietà, potresti finire per addebitare molto al di sotto dei prezzi di mercato o la proprietà potrebbe essere sottovalutata.

Mantenere

Nella manutenzione della proprietà, si verificheranno piccole riparazioni e riparazioni importanti. Alcuni proprietari possono risparmiare denaro facendo questo lavoro da soli. Tuttavia, alla maggior parte delle persone mancano il tempo, gli strumenti o le competenze per le riparazioni domestiche. Aspettati di pagare le normali commissioni dell’appaltatore.

articoli di attenzione speciale

Sia che tu stia acquistando una casa importante o affittando una proprietà, è importante considerare le variazioni dei tassi di interesse ipotecari.basso Mutuo a tasso fisso Il debito è di solito una buona copertura contro l’inflazione. Se sei un proprietario, gli aumenti regolari dell’affitto sono un modo per compensare l’aumento inflazionistico dei costi di manutenzione della proprietà.

Nell’agosto 2021, il tasso di interesse ipotecario fisso a 30 anni ha toccato il minimo di cinque mesi durante l’anno, al 2,875%. Negli ultimi 50 anni, i tassi di interesse sui mutui sono stati in media di circa l’8%. Sebbene questi tassi di interesse rappresentino un’opportunità, è anche importante ricordare che i tassi di interesse dei mutui per gli investimenti immobiliari sono generalmente più elevati rispetto alle case tradizionali.