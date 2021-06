Il private equity è capitale o azioni di proprietà che non sono quotate in borsa o quotate in borsa. Proprietà privata Di solito è l’acquisizione di una grande azienda pubblica e poi la privatizzazione. Gli investitori raccolgono fondi da investire in società private per fusioni e acquisizioni, iniettano fondi per stabilizzare i propri bilanci o cercano nuovi progetti o sviluppi.Inoltre, sebbene in passato il private equity fosse un Investitore sofisticato Sì, ora gli investitori tradizionali si stanno avventurando nel campo degli investimenti.

L’ammontare del capitale investito è solitamente molto elevato ed è fornito da investitori qualificati o investitori istituzionali. A causa della natura non pubblica del private equity, potrebbe essere difficile comprendere il gergo utilizzato dagli addetti ai lavori.

Punti chiave Le società di private equity effettuano investimenti di capitale in società non quotate in borsa.

I due principali tipi di clausole relative alle strutture di compensazione PE sono le clausole di restituzione preferenziali e le clausole di rimborso.

Quando il capitale impegnato, ovvero i fondi impegnati dai soci accomandanti di una società a fondi di private equity, non viene investito immediatamente, ma viene chiamato regolarmente, si parla di prelievo.

Le società di private equity utilizzano molti rapporti di private equity, come multipli di investimento, PIC e RVIP, per dimostrare le proprie prestazioni ai potenziali investitori.

Impara il gergo degli investimenti di private equity

Private Equity – Parla 101

Prima di discutere gli importanti rapporti utilizzati nel private equity, dobbiamo prima spiegare alcuni termini di base.Alcuni di questi termini sono usati rigorosamente nel private equity, mentre altri potrebbero essere familiari, a seconda della tua esposizione alle alternative tipi di asset, Come gli hedge fund.

Socio accomandante

I soci accomandanti sono di solito istituzioni o investitori facoltosi interessati a ottenere reddito e plusvalenze relative all’investimento in fondi di private equity.Soci accomandanti che non partecipano al fondo Gestione attivaSono protetti da perdite che superano il loro investimento originale e da qualsiasi azione legale intrapresa contro il fondo.

Partner generale

Partner generale Responsabile della gestione degli investimenti in fondi di private equity. Possono assumersi la responsabilità legale per le azioni del fondo. Per i loro servizi, guadagnano commissioni di gestione, di solito il 2% del pagamento annuale promesso, ma ci sono eccezioni. Inoltre, i soci accomandatari guadagnano una certa percentuale dei profitti del fondo, che si chiama interesse riportato. L’interesse portato è la quota del socio accomandatario degli utili investiti nel fondo di private equity. Questa quota può variare dal 5% al ​​30% del profitto.

Restituzione prioritaria, con interessi

Come la maggior parte degli altri Investimenti alternativi, Le strutture retributive di private equity possono essere complesse e solitamente includono termini. I due tipi principali di clausole sono la clausola di restituzione preferita e la clausola di rimborso. Il rendimento preferito o tasso di soglia è sostanzialmente il rendimento annuo più basso a cui ha diritto il socio accomandante prima che il socio accomandatario inizi a ricevere le prestazioni accessorie.

Se ci sono ostacoli, il rapporto è solitamente intorno all’8%. La clausola di rimborso conferisce al socio accomandante il diritto di recuperare parte degli interessi accessori del socio accomandatario, nel caso in cui la perdita dell’investimento futuro faccia trattenere al socio accomandatario interessi accessori eccessivamente elevati.

Capitale impegnato, prelievo

Nel campo del private equity, i fondi promessi da un socio accomandante a un fondo di private equity, noto anche come Capitale impegnato, Di solito non investi subito. Una volta determinato l’investimento, verrà ritirato e investito nel tempo.

Quando il socio accomandatario determina un nuovo investimento e richiede una parte del capitale impegnato del socio accomandante per pagare l’investimento, emetterà un recesso o un avviso di capitale al socio accomandante.

Il primo anno in cui un fondo di private equity preleva o recupera il capitale impegnato è detto del fondo AnnataIl capitale versato è l’importo del capitale accumulato che è stato prelevato. L’importo del capitale versato effettivamente investito nella società del portafoglio del fondo è indicato come capitale di investimento.

Distribuzione cumulativa

Quando gli investitori di private equity considerano la storia degli investimenti di un fondo, devono conoscere l’importo accumulato e il tempo del fondo distribuito, Che è l’importo totale di contanti e azioni pagate ai soci accomandanti.

valore residuo

Il plusvalore è Valore di mercato La quota residua detenuta dal socio accomandante nel fondo. È comune che il valore patrimoniale netto o NAV di un investimento di private equity venga indicato come valore residuo perché rappresenta il valore di tutti gli investimenti rimanenti nel portafoglio del fondo. Gli investitori di private equity confrontano il loro fair value con il valore residuo del prezzo di acquisto dell’investimento; qualsiasi differenza rappresenta gli utili e le perdite potenziali o non realizzati dalla vendita di azioni.

Una definizione comune del valore residuo di un investimento di private equity è il valore dell’investimento non-exit segnalato dal fondo.Sponsorizzazione di private equity fondi Tendono a riportare questo numero trimestralmente.Il valore residuo è più importante per i soci accomandanti che per i soci accomandatari perché mostra Mercato attuale o valore equo Il restante patrimonio è di proprietà dei soli accomandanti.

Quota di private equity

Ora che abbiamo delineato alcuni termini importanti, spiegheremo alcuni dei rapporti utilizzati negli investimenti di private equity.In precedenza, il Standard di performance degli investimenti globali (GIPS) richiede che quando le società di private equity dimostrano la loro performance ai potenziali investitori, devono fornire i seguenti rapporti. GIPS ha cambiato la forma utilizzata dalle società di PE per riportare i propri dati finanziari, ma questi multipli sono ancora termini comuni utilizzati nel settore del private equity.

Multiplo di investimento

Oltre ai rapporti di cui sopra, il tasso di rendimento interno (IRR) o SI-IRR di un fondo sin dalla sua costituzione è una formula comune che i potenziali investitori di private equity dovrebbero riconoscere.Sono solo i fondi Tasso di rendimento interno Dal primo investimento.

Nuovi standard globali di performance degli investimenti (GIPS)

Nel 2020, il GIPS ha modificato i requisiti per le società di private equity. Oltre a segnalare i multipli di cui sopra, l’azienda ora deve presentare anche un documento chiamato rapporto GIPS. Ogni società di private equity è tenuta a presentare un rapporto completo GIPS, che includa tutti i multipli di cui sopra e il rendimento annualizzato e complessivo ponderato per valuta del portafoglio di investimento sin dalla sua costituzione. Puoi trovare la dichiarazione ACA sullo standard GIPS 2020 Sul loro sito web.

Linea di fondo

Il settore del private equity ha attirato l’attenzione di investitori esperti.A causa dell’influenza dell’industria su di noi Mercato finanziario Con lo sviluppo del settore del private equity, diventerà sempre più importante per gli investitori conoscere il gergo del settore del private equity. La familiarità e la comprensione dei termini e dei rapporti utilizzati nel private equity aiuteranno gli investitori a prendere decisioni finanziarie più informate.