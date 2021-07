Impatto finanziario dei disastri naturali

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

I disastri naturali, da uragani e terremoti a siccità e inondazioni, non solo hanno il potere di sconvolgere la vita dei residenti locali, ma causano anche enormi spese per governi, aziende e singoli residenti. Disastri più grandi, come l’uragano Katrina e l’uragano Harvey, hanno causato danni per decine di miliardi di dollari.

Questi costi sono i più gravosi a carico dei singoli proprietari nelle zone colpite. Tuttavia, il pubblico copre anche gran parte dei costi attraverso fondi locali e federali per i disastri e polizze assicurative dei proprietari di case che coprono la maggior parte dei costi di ricostruzione. Negli ultimi decenni, la frequenza dei disastri naturali su larga scala è aumentata, il che significa che l’impatto finanziario è più costoso che in qualsiasi momento della storia recente.

Allo stesso tempo, l’epidemia di COVID-19 è Dimostra che costa di più Ci sono più disastri naturali che stanno affrontando gli Stati Uniti, per non parlare dell’impatto della pandemia sull’economia globale.L’ex presidente Trump ha firmato un Il piano di stimolo per l’emergenza coronavirus da 2 trilioni di dollari, noto come legge CARES, è diventato legge il 27 marzo 2020.Segue la seconda tornata di misure di stimolo 900 miliardi di dollari in totale, Firmato in legge nel dicembre 2020. Legge sul piano di salvataggio degli Stati Uniti del 2021L’11 marzo 2021, il presidente Biden ha firmato un piano di soccorso del coronavirus da 1,9 trilioni di dollari ed è diventato legge.

Punti chiave I dati meteorologici indicano che i disastri naturali sono in aumento a causa dell’aumento degli edifici nelle aree vulnerabili e del cambiamento climatico.

Le aziende spesso subiscono costi diretti, come il costo della ristrutturazione di proprietà e attrezzature danneggiate, nonché costi indiretti sostenuti a causa della perdita di reddito.

I ricercatori hanno scoperto che gli impatti economici sono spesso regionali e di breve durata: anche tempeste più grandi hanno un impatto relativamente piccolo sul PIL interno.

I disastri naturali diventano più comuni

Sebbene si verifichino sempre eventi meteorologici pericolosi, i dati del governo mostrano che si sono verificati più frequentemente negli ultimi anni. Secondo i dati del National Center for Environmental Information (NCEI), il 2020 è il sesto anno consecutivo in cui ci saranno 10 o più eventi climatici e meteorologici che colpiranno gli Stati Uniti, causando danni pari o superiori a 1 miliardo di dollari. Dal 2018 al 2020, si sono verificati 50 incidenti di questo tipo, causando perdite per un totale di 237,2 miliardi di dollari USA.

Dal 2010 al 2019, ci sono stati 119 eventi climatici e meteorologici che hanno causato perdite per 1 miliardo di dollari o più, con una perdita media annua di 80,2 miliardi di dollari. Negli ultimi dieci anni, dal 2000 al 2009, negli Stati Uniti si sono svolte attività di soli 59 miliardi di dollari, con un costo medio di 52 miliardi di dollari. Ci sono state meno grandi crisi meteorologiche negli anni ’90: 52 volte, con una perdita media annua di 27 miliardi di dollari USA.

Secondo l’NCEI, una divisione dell’Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica, molti fattori hanno contribuito a questo aumento. Da un lato, gli americani hanno più risorse fisiche nelle aree vulnerabili rispetto agli ultimi decenni. La maggior parte della recente crescita abitativa si è verificata nelle aree costiere e nelle pianure alluvionali fluviali, che sono maggiormente a rischio quando si verificano eventi meteorologici pericolosi.

L’NCEI ha anche affermato che il cambiamento climatico globale ha reso questi eventi più comuni rispetto agli ultimi decenni. Questo cambiamento potrebbe avere effetti di vasta portata sugli Stati Uniti, tra cui l’aumento della siccità e degli incendi nella parte occidentale del paese e l’aumento delle precipitazioni negli stati orientali.

Poiché la temperatura media della Terra è aumentata a un ritmo abbastanza costante, la frequenza di questi eventi legati al clima potrebbe aumentare solo nei prossimi anni. Secondo l’NCEI, il 2020 è il secondo anno più caldo in assoluto.