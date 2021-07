Impedire ai dipendenti di esercitare le stock option prematuramente

La prima regola per gestire le stock option dei dipendenti è evitare l’esercizio prematuro. perché? Perché sequestrerà il “premio temporale” rimanente al tuo datore di lavoro e genererà un’imposta sul reddito di compensazione anticipata per te (dipendente).

quando Opzioni su azioni dei dipendenti Viene assegnato, l’intero valore è determinato da “Premio di tempo“Perché generalmente non c’è Valore intrinseco Alla data di assegnazione, poiché il prezzo di esercizio è solitamente il prezzo di mercato alla data di assegnazione.

Punti chiave La società offre stock option ai dipendenti (ESO) come parte di un piano di compensazione azionaria.

Queste sovvenzioni si presentano sotto forma di opzioni call convenzionali, che danno ai dipendenti il ​​diritto di acquistare azioni della società a un prezzo specificato per un periodo di tempo limitato.

Gli ESO possono avere programmi di acquisizione che limitano la capacità di esercizio.

Gli ESO sono tassati quando vengono esercitati e se gli azionisti vendono le loro azioni sul mercato aperto, saranno tassati.

Qual è il premio di tempo?

Questa volta il premio è un valore reale, non un’illusione.Qual è il premio di tempo? Comitato per gli standard di contabilità finanziaria (FASB) e Securities and Exchange Commission (SEC) richiede a tutte le società di valutare i propri guadagni alla data di assegnazione e le spese relative al periodo di maturazione dell’opzione. Il periodo massimo di scadenza del contratto è di 10 anni, ma il valutatore utilizza il cosiddetto periodo atteso Data di scadenza Come ipotesi di input per il modello di pricing teorico, ad esempio Blake Scholes modello.

Quando il cessionario riceve l’assegnazione di stock option del dipendente, riceve un valore e il datore di lavoro si assume la responsabilità contrattuale del contratto del cessionario. Il valore delle passività della società dovrebbe essere uguale al valore dei benefici del dipendente.

Alcuni esperti ipotizzano che il costo per il datore di lavoro sia maggiore dei benefici effettivi e percepiti del dipendente/beneficiario. Ciò può accadere quando il dipendente/destinatario fraintende l’opzione. Ma nella maggior parte dei casi, il valore della spesa dell’azienda è in realtà sottostimato e il valore del cessionario informato è maggiore dei costi di responsabilità dell’azienda.

Se il titolo sale ed è Nel prezzo (ITM), allora c’è un valore intrinseco ora. Tuttavia, c’è ancora un premio di tempo; non semplicemente scompare. Il premio temporale è solitamente maggiore del valore intrinseco, soprattutto per i titoli altamente volatili, anche se hanno un grande valore intrinseco.

Quando il cessionario prima dell’esecuzione di ESO data di scadenza, Sarà punito in due modi. In primo luogo, ha rinunciato a tutti i premi di tempo rimanenti, che sono sostanzialmente di proprietà della società. Quindi, riceve solo il valore intrinseco meno il compenso e le tasse, che includono le tasse statali e federali e le spese di sicurezza sociale. In posti come la California, le tasse totali possono superare il 50% e molte concessioni di opzioni si verificano lì.



Gestione dell’ESO.



fonte: Come i market maker professionisti gestiscono le stock option dei dipendenti, Scritto da John Olags e Ray Warney.

esempio

Assumere provvisoriamente Prezzo di esercizio Sono 20, il titolo è scambiato a 40 e c’è un’aspettativa di vita di 4,5 anni prima della scadenza.Supponiamo anche volatilità È 0,60, il tasso di interesse è del 3% e la società non paga dividendi. Il premio temporale è di $ 6.460. (Ipotizzando una minore volatilità, l’importo confiscato sarà inferiore.) I 6.460 dollari verranno confiscati alla società sotto forma di riduzione delle passività nei confronti del cessionario.

I consulenti di opzioni o le società di gestione patrimoniale di solito raccomandano di rinunciare ai premi temporali e di pagare le tasse attraverso un esercizio prematuro al fine di diversificare con i soldi (come se diversificare i portafogli fosse una panacea). Fondamentalmente sostengono che tu restituisca la maggior parte del tuo stipendio al tuo datore di lavoro e paghi le tasse in anticipo per ottenere privilegi. Diversificazione Inserisci un fondo che addebita commissioni e commissioni e la sua performance è inferiore all’indice.

Alcune persone sostengono che il motivo per cui il consulente ha formulato la raccomandazione e la società ha approvato l’idea dell’esercizio anticipato è perché è molto vantaggioso per l’azienda sotto forma di crediti d’imposta anticipati e riduzione del debito. Questo può ovviamente essere il motivo per cui la pratica precoce è il metodo principale utilizzato dai dipendenti per gestire le proprie scelte.

Linea di fondo

Le stock option dei dipendenti possono essere una parte importante del tuo piano retributivo, soprattutto se lavori per una società il cui prezzo delle azioni è aumentato di recente. Per sfruttarlo al meglio, assicurati di esercitare i tuoi diritti prima che scadano e di comprendere le implicazioni fiscali della tua decisione.Stai lontano da un esercizio prematuro e copri la tua posizione vendendo Telefono e compra Metti opzioneSe lo fai, ti ritroverai con più soldi.