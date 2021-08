Improvviso: la US Securities and Exchange Commission ha multato Poloniex per 10 milioni di dollari per aver violato le leggi sulla protezione degli investitori

Dopo essere stato severamente represso dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, è stato riferito che l’exchange di criptovalute Poloniex con sede a Boston ha risolto il caso pagando più di $ 10 milioni in commissioni di regolamento ai regolatori.

Fonte immagine: Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti

Secondo a comunicato stampa L’exchange di criptovalute Poloniex emesso dalla US Securities and Exchange Commission il 9 agosto ha violato l’Investor Protection Act e non è stato registrato come “broker di titoli” presso i regolatori federali. Presumibilmente, lo scambio ha operato illegalmente per due anni consecutivi dal 2017 al 2019 e ha fornito agli investitori transazioni di attività digitali ritenute titoli.

L’accusa della SEC ha anche annunciato che i dipendenti di Poloniex sperano che lo scambio funzioni “attivamente” fornendo ai trader ulteriori risorse digitali, aumentando così significativamente la quota di mercato del broker. Tutte queste accuse e i successivi accordi sono stati raggiunti con lo scambio e non hanno né accettato né negato le accuse della SEC.

