In attesa dei dati sull’occupazione, i futures sull’indice azionario statunitense sono rimasti stabili dopo una giornata record

Mentre gli investitori aspettavano i dati sull’occupazione, dopo una giornata di negoziazione record, venerdì i futures sull’indice azionario statunitense sono rimasti sostanzialmente invariati, il che potrebbe rivelare se l’economia si sta surriscaldando o rallentando di fronte a una ripresa dei casi di COVID-19.

Dow Jones Industrial Average Futures

YM00,

+0,08%

È salito di 24 punti a 34.967;

Futures sull’indice Standard & Poor’s 500

ES00,

+0,04%

Aumento di 1,4 punti a 4.423;

Future Nasdaq 100

NQ00,

-0,11%

È sceso di 16 punti a 15.151.

esistere Giovedì, Dow

giù,

+0,78%

Ha chiuso a 35.064,25, in aumento di 271,58 punti o dello 0,78%.Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,60%

L’indice Nasdaq Composite è salito di 26,44 punti, o dello 0,6%, per chiudere a 4,429,10

confrontare,

+0,78%

È salito di 114,58 punti, o dello 0,8%, per chiudere a 14.895,12, entrambi stabilendo nuovi record di chiusura.

Visualizzazione: L’indice S&P 500 sembra forte, ma questi “indicatori interni” sono molto meno positivi

Cosa sta guidando il mercato?

Gli investitori hanno atteso per tutta la settimana i dati sull’occupazione non agricola di luglio e l’indice S&P 500 ha stabilito un record di 43 chiusure quest’anno.

Si stima che l’economia possa aver aggiunto 845.000 nuovi posti di lavoro. Il sondaggio sugli economisti del Wall Street Journal ha mostratoQuesto aumento è quasi uguale all’aumento di giugno. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere dal 5,9% al 5,7%.

“Ci sono molte persone che speculano sull’importanza del rapporto sull’occupazione odierno in termini di possibili riduzioni dei tempi di acquisto delle attività e quando si prevede un aumento dei tassi di interesse, sia all’inizio del 2023 che alla fine del 2022”, ha detto Michael Hewson, Chief Market Analyst di CMC Markets. clienti Una relazione.

“La realtà è che non importa quale sia il numero oggi, è improbabile che la situazione dopo il declino sia più chiara di quanto lo sia ora, il che significa che il seminario di Jackson Hole di questo mese potrebbe non fornire agli investitori la guida di politica monetaria che sperano. “Huason disse. “Questo perché nessuno nel FOMC sa davvero come sarà l’economia degli Stati Uniti tra un mese, figuriamoci tra un anno”.

Anche la diffusione delle varianti delta del COVID-19 ha reso le previsioni alquanto complicate. A causa della rapida diffusione delle varianti delta, molte aziende hanno lottato con i piani per riprendere il lavoro.Questa variante ha colpito gli Stati Uniti e altri paesi del mondo.

Altri dati disponibili includono l’inventario all’ingrosso e il credito al consumo.

Quali azioni sono al centro?

Acquisto di azioni di gruppo

GRPN,

-0,59%

Dopo la piattaforma di trading, è aumentata del 15% nel trading pre-mercato Supera facilmente le previsioni di profitto.

piangere

piangere,

+3,53%

Il prezzo delle azioni aumenta dell’11% dopo che il sito di recensioni online ha riportato un profitto inaspettato Potenzia la sua guida annuale.

Zynga

Amministrazione del gas naturale dello Xinjiang,

-1,31%

A causa delle prospettive degli editori di videogiochi, le scorte sono diminuite del 15% I risultati che hanno superato le aspettative di Wall Street sono stati eclissati.

Novax

NVAX,

+5,54%

Come riportato dalla società biotech, il prezzo delle azioni è sceso dell’11% La perdita del trimestre ha superato le aspettative, E ha dichiarato che rimanderà la presentazione del vaccino COVID-19 alla Food and Drug Administration per l’autorizzazione all’uso di emergenza fino al quarto trimestre.