In caso di aumento dell’inflazione, il mercato insiste sul mantra “non combattere la Fed” Reuters

Powell ha dichiarato: “L’inflazione è aumentata in modo significativo e potrebbe rimanere elevata nei prossimi mesi prima che si attenui.” Ha ribadito la convinzione della Fed che gli attuali aumenti dei prezzi, sebbene siano preoccupati per l’inflazione incontrollata, siano legati alla ripresa economica. up è rilevante e si rivelerà fugace.

Sebbene i dati sui prezzi al consumo di martedì abbiano mostrato che l’inflazione di giugno era ai massimi per il terzo mese consecutivo, queste misure sono emerse, indicando che alcuni investitori hanno accettato il punto di vista della Fed sul recente aumento dell’inflazione. Un altro rapporto di mercoledì ha mostrato che i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati vertiginosamente a giugno, il più grande aumento annuale in più di 10 anni e mezzo, e il CEO di BlackRock Larry Fink ha detto mercoledì che l’inflazione potrebbe aumentare costringendo la Fed a cambiare la sua politica.

NEW YORK (Reuters) – I segnali di inflazione abbondano: la più grande società di gestione patrimoniale del mondo avverte che gli aumenti dei prezzi potrebbero continuare per qualche tempo, ma una parte considerevole del mercato sembra propendere per il vecchio adagio: non combattere la Fed. .

