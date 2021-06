In caso di turbolenze nello spazio crypto, DailyCoin ha una nuova soluzione

Nuove soluzioni emergono quando c’è turbolenza nello spazio crittografico



Lo spazio crittografico è attualmente in uno stato di rapidi cambiamenti e variazioni di prezzo orizzontali. Al momento della stesura di questo documento, il valore di mercato del mercato delle criptovalute si è ridotto di quasi il 50% da maggio, quando il valore di mercato ha superato i 2,4 trilioni di dollari, un livello record.

In questo ambiente, i rapidi cambiamenti di prezzo non sono una novità. La novità, tuttavia, sono i cambiamenti normativi e il controllo sempre più rigoroso delle risorse crittografiche, che sembra accadere ogni giorno (se non ogni ora) in tutto il mondo.

Anche le notizie sui cambiamenti e gli sviluppi tecnologici sembrano apparire ogni giorno. Il volume delle transazioni e i requisiti di sicurezza necessari stanno aumentando rapidamente. I recenti attacchi ransomware contro il robot da cucina statunitense JBS e la società energetica Colonial Pipeline hanno persino portato a gravi problemi alla catena di approvvigionamento e a rapidi aumenti dei prezzi per i prodotti comuni a causa della conseguente carenza di cibo e carburante. Tali attacchi stanno diventando sempre più comuni.

L’attuale panorama normativo sta cambiando rapidamente

Le attuali normative e percezioni che circondano le criptovalute variano notevolmente in tutto il mondo, a seconda della prospettiva che passi. Mentre alcuni paesi, come El Salvador, stanno accettando una valuta completamente legale e la pubblicizzano come un grande risultato, altri paesi, come gli Stati Uniti, sono più conservatori e richiedono tempo per affrontare questo problema. Secondo un rapporto del sito di notizie sulle criptovalute Dailycoin, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha riferito che quest’anno non risolverà i problemi normativi della criptovaluta.

Alla luce delle recenti notizie sul consumo energetico del mining di criptovalute e dell’aumento degli attacchi ransomware, l’omissione della supervisione della crittografia nell’elenco delle politiche previste dalla SEC è una decisione controversa.

Altri paesi come India e Cina sono all’altra estremità dello spettro. La Cina si oppone in modo particolarmente deciso alla crittografia e vieta l’estrazione di risorse come Bitcoin.

Tenendo una via di mezzo che sembra indecisa, le opinioni europee sulle criptovalute sono ampiamente discusse e variano da paese a paese. In generale, l’Unione Europea sta esplorando il concetto di euro digitale e sta rapidamente avanzando nell’adozione delle criptovalute, paesi come la Svizzera stanno aprendo la strada a questo.

La Banca centrale europea (BCE) ha placato le preoccupazioni del pubblico sulla privacy dell’euro digitale, poiché i dirigenti della Banca centrale europea hanno affermato che l’asset ha una privacy maggiore rispetto alle stablecoin. Attualmente, un gran numero di banche centrali sta testando versioni digitali delle proprie valute per competere con le principali criptovalute.

Tecnologia all’avanguardia e problemi di sicurezza molto richiesti

Nonostante il mercato delle criptovalute abbia una leggera tendenza al ribasso in termini di prezzo, in termini di adozione, sta vivendo numeri senza precedenti a causa di entità come Elon Musk e Kim Kardashian, che hanno portato il settore ulteriormente al centro dell’attenzione e suscitato un’attenzione diffusa . Le criptovalute hanno generalmente attirato l’attenzione dei principali social media, con famosi influencer che utilizzano i loro account sui social media come cartelloni pubblicitari.

Tutto questo non copre nemmeno il rinascimento che NFT sta vivendo attualmente. Molte aziende hanno recentemente cercato modi per incorporare le proprie risorse e il proprio valore in un’economia di proprietà esigente. Pertanto, le organizzazioni commerciali entrano provvisoriamente in aree non sfruttate per aumentare le fonti di reddito. Con la popolarità delle NFT, le società di media, le celebrità e persino le case automobilistiche si sono tutte avventurate nel mercato decentralizzato lanciando le proprie NFT.

Sfortunatamente, con un’adozione diffusa, sono seguite anche limitazioni tecniche e vulnerabilità di sicurezza.

Attualmente, il mercato delle criptovalute è afflitto da attacchi di hacker e pratiche losche. In risposta, l’azienda sta cercando freneticamente di risolvere questo difficile dilemma. Il campo della crittografia è ricco di opportunità, ma richiede esperienza multidisciplinare e sistemi di sicurezza altamente complessi. Pertanto, per poter fornire prodotti relativi alla crittografia in modo sicuro, conforme ed efficiente, ci sono poche opzioni.

Crealo tu stesso o acquistalo ora

Molte aziende hanno almeno considerato di fornire la crittografia per i propri clienti e hanno persino i propri scambi crittografati, il che sembra molto allettante quando si controllano i guadagni e le valutazioni pubblicate da Coinbase e Binance. Tuttavia, questo viene fatto per entrare in un nuovo settore in rapida crescita in cui gli errori possono costare agli utenti risparmi per tutta la vita e far guadagnare all’azienda milioni di dollari.

Pertanto, le aziende possono soddisfare le esigenze dei consumatori creando i propri gateway di pagamento e soluzioni di scambio di criptovaluta, oppure possono utilizzare lo scambio di criptovaluta e le piattaforme di servizi bancari dei fornitori di soluzioni chiavi in ​​mano. Tali soluzioni sono fornite da Swiss AMF AG; una piattaforma avanzata basata su blockchain, multifunzionale, che include tutti i conti bancari e fornisce rimesse illimitate e cambio valuta istantaneo.

Ogni metodo ha i suoi pro e contro, ma il mercato delle criptovalute si sta sviluppando così velocemente che non parteciparvi potrebbe rappresentare il rischio maggiore.

E-mail newsletter

Iscriviti per ottenere l’altro lato della crittografia

Aggiorna la tua casella di posta e invia le nostre scelte dell’editore DailyCoin direttamente alla tua casella di posta una volta alla settimana.

[contact-form-7]

Puoi annullare l’iscrizione in qualsiasi momento con un solo clic.

Continua a leggere DailyCoin