In che modo COVID colpisce Apple (AAPL)

La sbornia da COVID è reale. La malinconia permea ancora il nostro feed di notizie quotidiano. Questa mattina, la scansione dei titoli rivelerà che Apple (AAPL) Rinviare il rientro del dipendente in ufficio almeno fino al gennaio 2022. L’obiettivo originale era ottobre. Ma con l’aumento dei casi, le dilaganti varianti Delta e Lambda e l’inversione delle linee guida sulle maschere da parte del CDC, Apple spera di agire in sicurezza.

Al momento, gli Apple Store sono ancora aperti. Al culmine del COVID, non appena il nostro centro commerciale locale ha aperto, ho indossato una maschera per indagare. Il più grande spazio di vendita al dettaglio è stato chiuso e non c’è alcun segno di quando riaprirà. Quello è un negozio Apple. Siamo ancora lontani e speriamo di non tornarci.

Tuttavia, questo mi fa chiedere, in che modo il COVID ha influenzato questo super gigante tecnologico? Gli investitori dovrebbero preoccuparsi del ritardo di Apple nella ripresa del lavoro?

Punti chiave Apple (AAPL) ha annunciato che manterrà i lavoratori remoti a casa fino all’inizio del 2022.

Le entrate dei “servizi” di Apple, inclusi servizi cloud, Apple Music, pubblicità, video, pagamenti e assicurazioni, cresceranno notevolmente nel 2020.

Il titolo è ancora supportato da una grande quantità di fondi.

Diamo prima un’occhiata al vero impatto di COVID su Apple. Molte persone si rendono conto che il blocco e le restrizioni hanno avuto un grande impatto sull’economia. Tuttavia, i ristoranti, il tempo libero e i viaggi ne fanno le spese. I giganti della tecnologia come Apple ne beneficiano effettivamente. Restrizioni e blocchi significano ridurre le interferenze causate dalla “vita reale” e consentire ai consumatori di concentrarsi sui prodotti Apple.

Si potrebbe concludere che la principale forza trainante di Apple provenga dal suo dipartimento dei contenuti. Sono parzialmente corrette. Basandosi sui ricavi riportati da Apple, i ricavi dei “servizi” aumenteranno sostanzialmente nel 2020. Infatti, negli ultimi tre trimestri di quest’anno, questo settore ha rappresentato oltre il 20% del fatturato totale. I servizi includono servizi cloud, Apple Music, pubblicità, video, pagamento e assicurazione.

Userò me stesso come esempio perché ho fornito aiuto nel mio piccolo. Mia moglie ci ha chiesto di abbonarci ad Apple TV. Il basso importo di $ 4,99 sembra essere dato per scontato. Tuttavia, quando l’ho aggiunto ai miei servizi Apple Music e iTunes Match esistenti, ora so che spendo $ 265 all’anno per accedere ai contenuti.

Ovviamente non sono l’unico, perché questa tendenza continua.Anche i miei soci in affari stanno ammirando Ted RussoGli abbonati a pagamento di Apple ora superano i 700 milioni-150 milioni in più rispetto allo scorso anno, e lui è uno di questi.

Per le entrate del secondo trimestre del 2021, il settore dei servizi ha registrato un fatturato di 17,5 miliardi di dollari USA, in aumento del 33% rispetto ai 13,2 miliardi di dollari USA dello stesso periodo dello scorso anno e ai 16,9 miliardi di dollari USA del trimestre precedente. Questo è un record. Ma non è solo il servizio a fare il culo. Guardando la figura sottostante, possiamo vedere la ripartizione trimestrale delle entrate di Apple:

statistico



Vediamo che nove anni fa, l’iPad era un’importante forza trainante per le vendite. Ma col tempo si è ridotto. Ovviamente, l’overflow è andato direttamente all’iPhone, la barra blu. Questo ha senso per me, usando ancora il mio esempio, perché due dei miei tre figli sono “passati” dall’iPad all’iPhone. Abbiamo quattro iPhone 12 a casa, ciascuno per mille dollari. Pago una piccola quota ogni mese tramite il mio gestore telefonico, ma sono comunque tanti soldi.

Tornando al COVID-19, ha cambiato la distribuzione del reddito di Apple, ma non è peggiorata. Nel 2020, con la chiusura dei negozi, le interruzioni della catena di approvvigionamento e il restringimento dei portafogli dei consumatori, Apple ha annunciato un anno fiscale record e il prezzo delle sue azioni è raddoppiato.

Gli investitori pensano naturalmente a iPhone, iPhone, iPhoneMa nel trimestre di settembre dello scorso anno, le vendite di Mac di Apple sono state di $ 9,03 miliardi, un altro record. Anche le vendite di iPad sono aumentate, con un aumento delle vendite nei primi tre trimestri del 31%. Proprio il mese scorso, Apple ha annunciato che le vendite di iPad per il trimestre sono state di $ 7,4 miliardi: un aumento di $ 1 miliardo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Stimo che la mia famiglia di cinque persone paghi circa $ 140 al mese per dispositivi e servizi Apple. Sì, sono un fan. Questo non include nemmeno il costo della rete e il costo della linea di comunicazione. Faccio assolutamente il mio dovere!

La storia di base di Apple mostra chiaramente che COVID sta aiutando. Ma per misurare le prestazioni delle azioni Apple agli occhi dei grandi investitori professionali, mi piace guardare gli acquisti di grandi somme. MAPsignals misura acquisti e vendite insolitamente grandi di migliaia di azioni. Fino ad ora, voglio vedere come Apple è sopravvissuta a questa pandemia.

Qui possiamo vedere tutti i grandi acquisti di denaro dall’anno scorso. La tabella seguente riassume quanti grandi segnali di acquisto ha avuto Apple dal 2014. Evidenzia anche quante volte è entrato nella top 20 (titoli che segnano i primi 20):

MAPsignals.com



Ovviamente, i grandi investitori non hanno evitato le azioni Apple. Il segnale di acquisto è importante, ma quando un titolo si ripresenta ha le caratteristiche di un titolo anomalo: in termini di performance è superiore ad altri titoli.

Diamo un’occhiata a un grafico. Nel corso degli anni, Apple si è mossa nella giusta direzione. Il sostegno a lungo termine delle grandi istituzioni è un importante segreto del successo a lungo termine.

TradingView.com



Sopra, ho disegnato alcuni grandi segnali di acquisto di denaro.ho anche incluso accumulo in fondo. Questo dimostra che il titolo è andato a ruba.

Linea di fondo

Senti, gli ultimi titoli possono innervosire le persone. Desta preoccupazione per il COVID che la vita non sarà mai più normale. Sono ottimista, quindi non sono d’accordo. Ma anche se questo è vero, Apple sembra andare bene.

Il COVID influenzerà sicuramente Apple: è misurabile che migliorerà. Potrebbe durare un po’.

Divulgazione: l’autore non ricopriva alcuna posizione in AAPL al momento della pubblicazione.