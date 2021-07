In che modo GAAP gestisce i costi di assorbimento?

sotto Principi contabili generalmente accettati (GAAP), Metodo del costo di assorbimento È necessaria una relazione esterna. Il costo di assorbimento è un metodo contabile che cattura tutti i costi coinvolti nella produzione di un prodotto durante la valutazione dell’inventario. Questo metodo include il costo diretto e il costo indiretto, che aiuta a determinare il costo di produzione di un’unità di beni.

Comprendere il metodo del costo di assorbimento

Il metodo del costo di assorbimento totale (noto anche come metodo del costo di assorbimento) è un metodo contabile che cattura tutti i costi coinvolti nella produzione di un prodotto. I costi possono includere costi diretti e costi indiretti.

Con il metodo del costo di assorbimento, il costo di ciascun prodotto includerà:

Materiali diretti, come scorte o materie prime

Lavoro diretto, come i lavoratori direttamente coinvolti nella produzione

Costi variabili e spese amministrative, come l’energia elettrica necessaria per la costruzione e la produzione

Costi fissi coinvolti nella produzione, come l’affitto degli edifici

Con il metodo del costo di assorbimento totale, sono inclusi i costi generali variabili e fissi, il che significa che attribuisce i costi generali fissi a ciascuna unità di merce prodotta durante il periodo, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia stato venduto o meno. Il trattamento delle spese generali fisse è diverso dalla contabilità a costi variabili, che non include le spese generali di fabbricazione nel costo di ciascuna unità di produzione.

Si precisa che il costo del periodo non è incluso nella contabilizzazione del costo di assorbimento totale. I costi di periodo sono costi indiretti che non sono coinvolti nella produzione.In altre parole, il costo del periodo non è incluso in Costo delle merci vendute (COGS) Sul conto economico. COGS è direttamente correlato al costo di produzione, come l’inventario.Al contrario, i costi di periodo sono generalmente classificati come Vendite, generale e amministrazione (SG&A) Costi, variabili o fissi.

Rapporto esterno

GAAP richiede solo la contabilità dei costi di assorbimento per i report esterni, non per i report interni. Genera report esterni per uso pubblico; nel caso di società quotate, gli azionisti interagiscono con report esterni. I rapporti esterni sono progettati per rivelare le condizioni finanziarie e attirare finanziamenti.

Le aziende possono utilizzare i costi di assorbimento, i costi variabili o i costi di throughput nei report interni.stati Uniti Securities and Exchange Commission (SEC) GAAP si concentra sui report esterni.

Processo di calcolo del costo di assorbimento

Per completare la regolare imputazione dei costi di assorbimento dei beni di produzione, l’azienda deve allocare i costi di fabbricazione e calcolarne l’utilizzo. La maggior parte delle aziende utilizza i pool di costi per rappresentare i conti che vengono sempre utilizzati.

Una volta determinato il pool di costi, l’azienda può calcolare l’utilizzo in base alle metriche di attività. Le ore dirette sono un esempio di misurazione dell’attività. Questa misura di utilizzo può essere suddivisa in pool di costi per creare una tariffa per unità di attività.

Ora, ogni unità di merce prodotta può avere un costo di produzione totale specificato. Ciò elimina la distinzione tra costi fissi e costi variabili, riflettendo così l’impatto delle spese generali sulla produzione.