In che modo gli investitori possono guadagnare dalle obbligazioni?

I legami appartengono a molti chiamati Titoli a reddito fissoSono obbligazioni di debito, il che significa che gli investitori prendono in prestito una somma di denaro (capitale) da una società o governo per un periodo di tempo e ricevono in cambio una serie di interessi (rendimento). Alla scadenza dell’obbligazione, il capitale viene restituito all’investitore.

Guadagna con le obbligazioni che pagano i biglietti

Ci sono due modi per gli investitori di guadagnare con le obbligazioni.

I singoli investitori acquistano direttamente le obbligazioni con lo scopo di detenerle fino alla scadenza per trarre profitto dagli interessi maturati. Possono anche acquistare fondi comuni obbligazionari o fondi negoziati in borsa obbligazionari (ETF).

Gli operatori obbligazionari professionisti dominano il mercato secondario obbligazionario e le obbligazioni esistenti vengono acquistate e vendute a prezzi inferiori alla pari. L’importo dello sconto dipende in parte dall’importo del rimborso residuo prima della scadenza dell’obbligazione. Ma il suo prezzo è anche una scommessa sulla direzione dei tassi di interesse. Se il trader ritiene che il tasso di interesse della nuova emissione di obbligazioni sarà inferiore, il valore dell’obbligazione esistente potrebbe essere maggiore.

In entrambi i casi, il titolare dell’obbligazione riceverà pagamenti di interessi durante l’intero ciclo di vita dell’obbligazione al tasso di interesse determinato al momento dell’emissione, che è chiamato cedola.

Le obbligazioni zero coupon vengono acquistate a un prezzo inferiore al loro valore nominale e gli investitori ricevono l’intero valore nominale alla scadenza.

L’interesse pagato sull’obbligazione può essere prefissato, oppure può essere basato sul tasso di interesse prevalente alla scadenza.

Ad esempio, se investi $ 1.000 in un’obbligazione a 10 anni con una cedola del 4%, l’emittente ti invierà una cedola (interessi) di $ 40 all’anno. La maggior parte delle obbligazioni viene pagata due volte l’anno, quindi riceverai due assegni da $ 20 ciascuno.

Guadagna con le obbligazioni zero coupon

Gli investitori in obbligazioni zero coupon non riceveranno alcun pagamento fino alla scadenza dell’obbligazione. Comprano obbligazioni per meno del valore nominale. Alla scadenza, otterranno l’intero valore nominale dell’obbligazione.

Le obbligazioni zero coupon sono anche chiamate obbligazioni a sconto. I buoni del Tesoro statunitensi (Bill del Tesoro) e le obbligazioni di risparmio statunitensi sono due esempi.

Nel mercato obbligazionario secondario, in base al numero di pagamenti in sospeso più le scommesse dei trader sulla direzione dei tassi di interesse, le obbligazioni vengono acquistate e vendute a prezzi inferiori al loro valore nominale.

La maggior parte delle obbligazioni zero coupon ha un valore nominale prestabilito e quindi paga un importo prestabilito alla scadenza. Alcune obbligazioni sono legate all’inflazione, il che significa che il valore nominale è determinato alla scadenza. L’importo pagato sarà basato su misure standard, come l’indice dei prezzi al consumo più un premio.

Tipi di obbligazioni zero coupon

La data di scadenza dell’emissione dell’obbligazione varia con la durata.

Le obbligazioni zero coupon considerate investimenti a breve termine hanno solitamente una scadenza non superiore a un anno. Queste obbligazioni a breve termine sono spesso chiamate note.

Obbligazioni zero coupon come possono avere gli investimenti a lungo termine Bar mitzvah da 10 a 15 anni o più.

I coupon pagano le obbligazioni con.Obbligazione zero coupon

Il pagamento delle cedole è una scelta comune per gli investitori anziani e i pensionati che apprezzano il reddito stabile fornito dai pagamenti e la relativa sicurezza delle obbligazioni come investimenti.

Questi buoni del Tesoro a breve termine hanno gli stessi vantaggi di un rifornimento affidabile del reddito e di un investimento sicuro.

Per la maggior parte degli investitori e dei pensionati più anziani, le obbligazioni zero coupon a lungo termine sono quasi poco attraenti ed è improbabile che vogliano assorbire i loro fondi per decenni.

Tuttavia, tali obbligazioni a lungo termine possono essere utili come parte di un piano di risparmio per le giovani famiglie. Può essere utilizzato anche da investitori facoltosi come strumento per trasmettere l’eredità.

Incentivi fiscali per le obbligazioni zero coupon

Per motivi fiscali, le obbligazioni zero coupon emesse negli Stati Uniti conservano lo sconto di emissione originale (OID).

Le obbligazioni a cedola zero di solito immettono una ricevuta per il pagamento degli interessi, oppure Reddito fantasma, Anche se l’obbligazione paga di volta in volta interessi. Per questo motivo, le obbligazioni zero coupon tassate negli Stati Uniti possono essere depositate in un conto pensionistico fiscalmente differito, consentendo ai loro investitori di evitare di tassare il reddito futuro.

Se l’obbligazione zero coupon è emessa da un ente governativo locale o statale negli Stati Uniti, l’interesse non è soggetto a imposta federale ed è solitamente esente da imposte statali e locali.