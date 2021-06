In che modo i non residenti tassano i prelievi 401(k)?

Se sei un cittadino del Canada, del Messico o di un altro paese e a volte vivi e lavori negli Stati Uniti Visa, Potresti essere considerato Straniero non residenteAi fini fiscali, l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti definisce gli stranieri non residenti come cittadini non statunitensi che risiedono legalmente negli Stati Uniti ma non hanno uno status legale. Carta verde o Fallire Prova di esistenza sostanzialeCome straniero non residente, l’IRS ti richiede di pagare l’imposta sul reddito solo sul reddito che ricevi dagli Stati Uniti.

Molti stranieri non residenti che vivono e lavorano negli Stati Uniti scelgono di investire in 401 (k) piano pensionistico Fornito dal loro datore di lavoro negli Stati Uniti. Tuttavia, quando devi tornare nel tuo paese d’origine, ciò può causare notevoli difficoltà. Dovresti mantenere i tuoi fondi nel tuo 401 (k)? Dovresti incassare prima di lasciare gli Stati Uniti o aspettare di tornare nel tuo paese d’origine? Dovresti trasferirlo su un altro account? Una volta che non vivi più negli Stati Uniti, come verranno tassati i tuoi prelievi 401(k)?

Continua a leggere per sapere come risolvere questo problema 401(k) non residente.

Punti chiave Per quanto riguarda i prelievi dal conto prepensionamento, le regole per i residenti negli Stati Uniti e gli stranieri non residenti sono le stesse.

Anche se ritorni nel tuo paese di origine quando prelevi i fondi, l’intero importo del prelievo 401 (k) sarà tassato dagli Stati Uniti come reddito.

Se sei un non residente in possesso di un 401 (k) e prevedi di tornare nel tuo paese d’origine, puoi incassare il tuo conto, trasferirlo all’IRA o lasciare i fondi sul posto fino a quando non hai 59 anni e mezzo e puoi iniziare per prendere il prelievo di denaro senza penalità.

Incassa i tuoi fondi

Per quanto riguarda i prelievi dal conto prepensionamento, le regole per i residenti negli Stati Uniti e gli stranieri non residenti sono le stesse.Secondo l’IRS, tradizionale or Ross 401 (k) Il piano non può prelevare fondi fino a quando non raggiunge i 59 anni e mezzo di età o non è permanentemente incapace di lavorare a causa di disabilità.

Attenzione alle penali per il ritiro anticipato

Se hai meno di 59 anni e mezzo, non hai disabilità e scegli di incassare il tuo 401 (k), dovrai pagare il 10% Uscita anticipata punizione. Pertanto, se il tuo 401(k) vale $ 15.000 e decidi di liquidare il conto, dovrai pagare ulteriori $ 1.500 di tasse. Ciò significa che il tuo prelievo è sostanzialmente ridotto a $ 13.500.

Ancora più importante, anche se ritorni nel tuo paese di origine quando prelevi fondi, tutti i tuoi prelievi 401 (k) saranno tassati dagli Stati Uniti come reddito.Poiché i contributi ai tradizionali conti 401(k) sono effettuati in dollari USA al lordo delle imposte, ciò significa che tutti i fondi prelevati sono inclusi nel tuo Entrate totali L’anno di assegnazione.

Doppio smacco

Supponiamo che la tua aliquota dell’imposta sul reddito nell’anno in cui il tuo 401 (k) è stato liquidato sia del 20%. Ciò rende l’impatto fiscale totale del prelievo fino al 30% (penale per recesso anticipato del 10% + aliquota dell’imposta sul reddito del 20%).

Pertanto, quando prelevi US $ 15.000 dal tuo 401 (k), dovrai pagare un totale di US $ 4.500 in tasse, che ridurranno il tuo totale da asporto a US $ 10.500. Questo è il motivo per cui molti consulenti finanziari dicono ai residenti negli Stati Uniti che incassare il loro 401 (k) prima di raggiungere 59½ non è la scelta più saggia.

Gioco ritardato

Tuttavia, gli esperti fiscali possono fornire una consulenza diversa ai non residenti che intendono tornare nel proprio paese d’origine.Se torni indietro e aspetti fino a Il prossimo Incassa il tuo 401 (k) nell’anno fiscale, è probabile che tu cada in un livello inferiore aliquota fiscale Perché non lavorerai più e guadagnerai reddito negli Stati Uniti.

Ciò può ridurre notevolmente l’importo dell’imposta sul reddito che devi pagare per la tua distribuzione 401 (k). Ricorda: non importa dove vivi al momento del recesso, se la tua età è inferiore a 59½, devi comunque pagare una penale di recesso anticipato del 10%.

Fai rotolare i tuoi fondi

Un altro modo per ridurre la tassa di prelievo 401 (k) è trasferire fondi a un altro Incentivi fiscali Conto, per esempio Conto pensione individuale Individual (Esercito Repubblicano Irlandese).Quando ne prendi uno Capovolgimento diretto Dal tuo 401 (k) all’IRA, eviterai la penale del 10% per il ritiro anticipato. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario prima aprire un’IRA e quindi utilizzare un 401 (k) per finanziarlo.

Come un 401 (k), se effettui un incarico da un’IRA prima dell’età di 59 anni e mezzo, “dovrai comunque affrontare una sanzione fiscale del 10%, ma hai più flessibilità nell’evitare eccezioni alla multa, come spese mediche non rimborsate, acquirenti di case per la prima volta, disabilità, ecc.”, afferma Mark Hebner, fondatore e presidente di Index Fund Advisors Inc., Irvine, California, e autore di “Fondi indicizzati: un piano di recupero in 12 fasi per investitori attivi”.

Prelievo senza penali

Ad esempio, puoi ritirarti dall’IRA in anticipo per le spese di istruzione superiore ammissibili (come tasse scolastiche, libri e forniture registrate in istituti idonei), oltre alle spese di vitto e alloggio designate determinate da te, se sei almeno la prima metà.L’IRS ha sottolineato Alcune istituzioni educative all’estero Partecipa al programma Federal Student Aid (FSA) del Dipartimento della Pubblica Istruzione. Assicurati di controllare prima con la scuola per vedere se è considerata un’istituzione educativa ammissibile.

Tieni presente che le distribuzioni IRA inviate a indirizzi al di fuori degli Stati Uniti sono soggette a una ritenuta d’acconto federale obbligatoria del 10%. Tuttavia, alcuni istituti finanziari consentono di essere esentati dalla ritenuta alla fonte presentando appositi documenti.Se scegli di seguire questa strada, la tua assegnazione sarà soggetta a trattato Il rapporto del tuo paese/regione attuale. Le aliquote fiscali del trattato vanno dallo 0% al 30%.

Opzione paese d’origine

Una volta trasferito il tuo 401 (k) all’IRA, puoi anche scegliere di trasferire i fondi dell’IRA sul tuo conto pensionistico nel tuo paese d’origine.

Ad esempio, i cittadini canadesi possono trasferire i loro piani IRA statunitensi a cittadini canadesi Piano di risparmio previdenziale registrato (RRSP). Tuttavia, in qualità di residente canadese, se non hai raggiunto la soglia di 59 anni e mezzo, oltre alla penale per il ritiro anticipato del 10%, ciò comporterà anche una ritenuta alla fonte.

Linea di fondo

Per residenti e non residenti, il metodo di tassazione per i prelievi da 401(k)s è lo stesso. Se sei un non residente in possesso di un 401 (k) e prevedi di tornare nel tuo paese d’origine, puoi incassare il tuo conto, trasferirlo all’IRA o lasciare i fondi sul posto fino a quando non hai 59 anni e mezzo e puoi iniziare per prendere il prelievo di denaro senza penalità.

Carlos Dias Jr., fondatore e socio amministratore di Dias Wealth LLC, ha dichiarato: “Anche se puoi mantenere i tuoi fondi nel tuo 401 (k) fino all’età di 59 anni e mezzo o più, i fondi dipenderanno dalla scelta e dalle spese del tuo datore di lavoro.” Florida State Lake Mary .È anche importante notare che alcune società di investimento sono riluttanti a consentire alle persone che non vivono più negli Stati Uniti di detenere conti di investimento

Prima di prendere una decisione importante sul tuo prelievo 401 (k), considera di parlare con un professionista finanziario o un avvocato fiscale.