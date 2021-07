In che modo i tagli dei tassi di interesse influenzano i consumatori

Questo Riserva federale degli Stati UnitiL’Open Market Committee (FOMC) si riunisce regolarmente per decidere come affrontare il breve termine tasso d’interesseIn effetti, i tassi di interesse sono tenuti sotto stretta osservazione da analisti ed economisti perché questi dati chiave si riflettono in tutti i mercati di attività del mondo.disponibile Commerciante Quando la Fed taglia i tassi di interesse, quasi sempre esulta, ma è una buona notizia per tutti? I tagli dei tassi di interesse spesso avvantaggiano i mutuatari, ma danneggiano i creditori ei risparmiatori.

Ma che dire delle famiglie normali? Le variazioni dei tassi di interesse avranno anche un impatto significativo sul comportamento dei consumatori e sulle aspettative economiche sui livelli di consumo. Questo perché tassi di interesse più elevati si traducono in maggiori costi di prestito e finanziamento per il credito per l’acquisto di beni. Continua a leggere per capire esattamente dove funziona.

Punti chiave I tassi di interesse hanno un impatto diretto sul comportamento dei consumatori, influenzando molti aspetti della vita quotidiana.

Quando i tassi di interesse scendono, il prestito diventa più economico, rendendo più convenienti gli acquisti di crediti di grandi dimensioni, come mutui, prestiti auto e commissioni sulle carte di credito.

Quando i tassi di interesse aumentano, il costo del prestito diventa più alto, il che inibisce il consumo. Tuttavia, i tassi di interesse più elevati avvantaggiano quei depositanti che ottengono tassi di interesse più favorevoli sui loro conti di deposito.

Qual è il tasso di interesse?

Quando la Fed “taglia i tassi di interesse”, significa Decisione del Federal Open Market Committee tagliare Tasso di interesse target dei fondi federali. Questo Tasso di interesse obiettivo È la linea guida per i tassi di interesse reali? banca Caricatevi a vicenda durante la notte Prestiti di riserva. Tasso Interbancario Offerto Negoziato dalle singole banche, viene solitamente mantenuto vicino al tasso di interesse target. Il tasso di interesse target può essere indicato anche come “tasso dei fondi federali” o “tasso di interesse nominale”.

Questo Fondi federali Il tasso di cambio è importante perché molti altri tassi di cambio nazionali e internazionali sono direttamente correlati o strettamente correlati ad esso.

Perché i tassi di interesse cambiano?

Il tasso sui fondi federali è Politica monetaria Strumenti utilizzati per implementare Obiettivi della Fed Prezzo stabile (basso inflazione) E sostenibile Crescita economicaLe modifiche al tasso sui fondi federali influenzeranno will Finanziamento, A partire dalla banca, e alla fine è penetrato gradualmente nei consumatori.

La Fed ha abbassato i tassi di interesse a Stimolare la crescita economica. Inferiore Finanziamento Il costo può incoraggiare prestiti e investimenti. Tuttavia, quando i tassi di interesse sono troppo bassi, possono stimolare una crescita eccessiva e persino l’inflazione.Erosione dell’inflazione Potere d’acquisto E può minare la sostenibilità della prevista espansione economica.

D’altra parte, quando la crescita è troppo rapida, la Fed alzerà i tassi di interesse. L’aumento dei tassi di interesse viene utilizzato per rallentare l’inflazione e riportare la crescita a un livello più sostenibile.I tassi di interesse non possono essere troppo alti, perché finanziamenti più costosi possono far sì che l’economia entri in una crescita lenta o addirittura rimpicciolire.

Il 27 agosto 2020, la Federal Reserve ha annunciato che se l'inflazione rimane bassa, non aumenterà più i tassi di interesse perché il tasso di disoccupazione scende al di sotto di un certo livello. Ha anche cambiato il suo obiettivo di inflazione a un livello medio, il che significa che consentirà all'inflazione di essere leggermente superiore al suo obiettivo del 2% per compensare periodi inferiori al 2%.

Finanziamento

Il tasso di interesse obiettivo della Fed è la base per i prestiti interbancari.Commissione massima addebitata dalla banca affidabile I clienti Enterprise sono chiamati Tasso di interesse del prestito preferenziale. di solito chiamato" Principale"Questo tasso di interesse è direttamente collegato al tasso di interesse obiettivo della Fed. Il primo è fissato a 300 Punto base (3%) Al di sopra del tasso obiettivo.

I consumatori possono aspettarsi di pagare Prime plus Alta qualità Dipende da fattori come il loro patrimonio, Passività, reddito, e Credibilità.

I tagli dei tassi di interesse possono aiutare i consumatori a risparmiare denaro riducendo i pagamenti di interessi su alcuni tipi di finanziamento relativi a tassi di interesse preferenziali o altri tassi di interesse, che sono spesso sincronizzati con il tasso di interesse target della Fed.

Mutuo

I tagli dei tassi di interesse possono rivelarsi vantaggiosi per il finanziamento delle famiglie, ma l’impatto dipende da cosa Tipo di mutuo I consumatori hanno, non importa stabile o regolabileE che Valutare il mutuo È collegato a.

Per i mutui a tasso fisso, la riduzione del tasso di interesse non influirà sulla rata mensile. I tassi di interesse bassi possono essere vantaggiosi per i potenziali proprietari di case, ma i mutui a tasso fisso non cambieranno direttamente con le variazioni dei tassi di interesse della Fed. La Fed taglia i tassi di interesse per modificare i tassi di interesse sui prestiti a breve termine, ma la maggior parte dei mutui a tasso fisso si basa su tassi di interesse a lungo termine, che non sono volatili come i tassi di interesse a breve termine.

In generale, quando la Fed taglia i tassi di interesse, i pagamenti dei mutui a tasso variabile (ARM) diminuiranno. L'importo della variazione delle rate del mutuo dipenderà dal tasso di interesse utilizzato al momento dell'azzeramento del mutuo.Molti braccia Relativo al breve termine Rendimento dei titoli del Tesoro, Che tende a seguire la Fed o Tasso offerto interbancario di Londra (LIBOR), non sempre segue la Fed.Molti Prestito per la casa con Linea di credito di equità domestica (HELOC) sono anche associati a Prime o LIBOR.

carta di credito

Impatto dei tagli dei tassi di interesse carta di credito Il debito dipende anche dal fatto che la carta di credito abbia stabile o Tasso di interesse variabilePer i consumatori con carte di credito a tasso fisso, i tagli dei tassi di interesse di solito non comportano alcun cambiamento.Molte carte di credito a tasso variabile sono legate al tasso di interesse primario, quindi una riduzione del tasso sui fondi federali di solito porta a interesse Pedaggio.

È importante ricordare che anche se la carta di credito ha un tasso di interesse fisso, la società della carta di credito può modificare il tasso di interesse in qualsiasi momento, purché fornisca un preavviso (verificare i termini per l’avviso richiesto).

conto di risparmio

Quando la Fed taglia i tassi di interesse, l’interesse per il risparmio dei consumatori di solito diminuisce.Le banche di solito abbassano il tasso di interesse sul contante detenuto dalla banca prova di deposito (CD), mercato valutario Conto e ricorrenti conto di risparmioI tagli dei tassi di interesse di solito richiedono diverse settimane per riflettersi in Tasso di interesse bancario.

CD e conti del mercato monetario

Se hai già acquistato un CD bancario, non devi preoccuparti di tagliare i tassi di interesse perché il tuo tasso di interesse è chiusura. Ma se hai intenzione di acquistare CD extra, Il taglio del tasso di interesse si tradurrà in un nuovo tasso di interesse più basso.

Depositare Conto del mercato monetario (MMA) vedrà attività simili.Le banche utilizzano i depositi MMA per gli investimenti tradizionali Beni sicuri Come CD e Buoni del tesoroPertanto, il taglio dei tassi da parte della Fed si tradurrà in tassi di interesse più bassi per i titolari di conti del mercato monetario.

Fondo del mercato monetario

A differenza dei conti del mercato monetario, Fondo del mercato monetario (MMF) è un conto di investimento. Sebbene entrambi paghino tassi di interesse più elevati rispetto ai normali conti di risparmio, possono reagire in modo diverso ai tagli dei tassi di interesse.

Questo rispondere L’impatto del tasso di interesse dell’FCM sul taglio dei tassi da parte della Fed dipende dal fatto che il fondo sia tassabile o Duty free (Come un investimento in Obbligazioni comunali). I fondi tassabili di solito si adeguano alla Federal Reserve, quindi se i tassi di interesse vengono tagliati, i consumatori possono aspettarsi che questi titoli offrano tassi di interesse più bassi.

A causa della loro Duty free Stato, il tasso di interesse dei fondi del mercato monetario municipale è già inferiore al tasso di interesse dei fondi tassabili e potrebbe non seguire necessariamente la Fed.Questi fondi possono anche essere collegati a diversi tassi di interesse, come LIBOR o Associazione del settore della sicurezza e del mercato finanziario Financial (SIFMA) Indice di swap municipali.

investimento

Se hai un piano 401 (k) o un conto di intermediazione, i tassi di interesse influenzeranno direttamente anche il tuo portafoglio di investimenti. I tassi di interesse più bassi di solito aumentano le azioni (tranne forse le azioni del settore finanziario), ma riducono anche i prezzi delle obbligazioni.I tassi di interesse più bassi consentono anche agli investitori Conto a margine Fare un uso migliore della leva finanziaria a tassi di interesse più bassi e aumentare il loro potere d’acquisto effettivo.

D’altro canto, tassi di interesse più elevati possono abbassare le azioni ma aumentare il valore delle obbligazioni. In generale, le obbligazioni a lungo termine sono più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse rispetto alle obbligazioni a breve termine.

Linea di fondo

La Fed utilizza il suo tasso di interesse target come strumento di politica monetaria e l’impatto delle variazioni del tasso di interesse target dipende dal fatto che tu sia un mutuatario o un risparmiatore. Leggi i termini dei tuoi accordi di finanziamento e risparmio per determinare quali tassi di interesse sono rilevanti per te e per determinare cosa significa il recente taglio dei tassi della Fed per il tuo portafoglio.