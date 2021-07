In che modo il Bureau of Labor Statistics determina l’indice dei prezzi al consumo (CPI)?

Indice dei prezzi al consumo (CPI), quali misure sono ampiamente utilizzate per misurare inflazione, È determinato monitorando le variazioni di prezzo di un paniere di beni e servizi di consumo in un periodo di tempo.Il Bureau of Labor Statistics pubblica ogni mese diversi indici dei prezzi al consumo, ma il CPI più citato dai media è Indice dei prezzi al consumo per i consumatori in tutte le città (CPI-U).

5,4% Inflazione in aumento misurata dall’indice dei prezzi al consumo Nel giugno 2021, l’aumento su base annua dell’IPC è stato il maggiore dal 2008.

Indice dei prezzi al consumo Paniere di mercato È stato creato sulla base dell’indagine sulle abitudini di spesa dei consumatori. Il Bureau of Labor Statistics ha utilizzato questi sondaggi per selezionare più di 200 beni e servizi per il monitoraggio. L’IPC aumenta o diminuisce in base alle variazioni di prezzo medio nel paniere di mercato.

Ogni mese, un assistente economico dagli Stati Uniti Ufficio di Statistiche sul Lavoro (BLS) Visita o chiama negozi al dettaglio, studi professionali, unità di noleggio e altre istituzioni in tutto il paese per raccogliere dati sui prezzi per il paniere di mercato CPI. Dopo aver raccolto i dati, l’esperto delle materie prime ne verificherà l’accuratezza e apporterà aggiustamenti statistici in base al valore di un determinato articolo.

L’IPC è considerato da molti un indicatore di riferimento inflazione Nell’economia americana. In effetti, il tasso di inflazione riportato di solito è solo una variazione percentuale dell’IPC-U.

Tuttavia, altri si sono chiesti quanto sia effettivamente utile il CPI. Il Bureau of Labor Statistics ha ripetutamente modificato il metodo utilizzato per calcolare l’IPC, spesso con conseguenti minori aumenti dei prezzi segnalati. Pertanto, alcune persone credono che l’IPC (intenzionalmente o meno) sottovaluti l’impatto dell’inflazione.