In che modo il metodo FIFO (first-in-first-out) riduce al minimo le tasse?

Questo Il primo che entra è il primo ad uscire Il metodo del costo dell’inventario (FIFO) presuppone che l’inventario più vecchio venga venduto per primo. Se i prezzi degli articoli di inventario diminuiscono, ciò risulterà nella riduzione al minimo delle tasse. In questo caso, il prezzo del primo articolo acquistato è più alto perché il prezzo è in diminuzione, quindi il costo dell’articolo di inventario precedentemente acquistato (ovvero il primo inventario) è più alto.Questo porta a una società più alta Costo dei beni venduti (COG). Last in, first out (LIFO) presuppone che l’inventario acquistato più di recente venga venduto per primo.

L’utilizzo di costi di inventario più elevati (first-in) si tradurrà in una riduzione dei rapporti Reddito netto o profitto Periodo contabile (Relativo all’ultimo). Pertanto, un reddito netto inferiore significa che la società riporterà utili inferiori per il calcolo dell’importo dell’imposta dovuta.

Punti chiave Se l’azienda utilizza il metodo di inventario first-in first-out, il primo articolo acquistato e messo in inventario è il primo articolo venduto.

Se acquisti articoli di inventario più vecchi quando il prezzo è più alto, rispetto a LIFO, first-in-first-out si tradurrà in un costo delle vendite più elevato e un reddito netto inferiore.

Un reddito netto inferiore significa un reddito imponibile inferiore, che in definitiva significa minori spese fiscali per il periodo contabile.

Capire first-in first-out (FIFO)

Quando l’azienda produce i propri Bilancio d’esercizio, Devono calcolare reddito Il costo delle vendite, il costo di messa in produzione (o COGS) e il profitto guadagnato durante quel periodo di tempo.Un’azienda sottrae il suo fatturato totale azione Costo (e altre spese) per determinare quanto profitto viene realizzato.

La società deve determinare quali articoli nell’inventario vengono utilizzati per generare vendite per il periodo contabile e il costo di tali articoli di inventario. Se l’azienda utilizza il metodo dell’inventario first-in first-out, l’articolo che viene acquistato per primo e inserito nell’inventario è l’articolo che viene venduto per primo.Pertanto, l’articolo di inventario acquistato per primo viene registrato nel costo del venduto e riportato come spesa nel costo dell’azienda Prova di reddito.

In altre parole, utilizzando il metodo first-in first-out, verrà utilizzato il primo inventario per determinare il costo delle merci vendute. Quando si registrano le vendite durante un periodo contabile, sottrarre il costo del primo articolo di inventario dai ricavi per calcolare il profitto su queste vendite.

First-in-first-out (FIFO) e tasse

Sebbene la società speri di generare profitti più elevati anno dopo anno, spera anche di ridurre Reddito imponibileAd esempio, se i costi di inventario di un’azienda sono aumentati del 50%, supponendo che il prezzo di vendita non sia aumentato per compensare i costi di inventario più elevati, l’azienda riporterà un importo inferiore del reddito netto. Un reddito netto totale più basso significa meno reddito imponibile, che in definitiva significa minori spese fiscali annuali.

Quando i prezzi scendono, il metodo FIFO può aiutare a ridurre le tasse (rispetto al LIFO). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i prezzi a lungo termine tendono ad aumentare, il che significa che FIFO genererà reddito netto e imposte a lungo termine più elevati.

Se acquisti articoli di inventario più vecchi quando il prezzo è più alto, l’uso del metodo first-in first-out andrà a beneficio dell’azienda, perché il costo totale più elevato di vendita delle merci ridurrà il reddito netto e il reddito imponibile. In futuro verrà utilizzato un inventario più nuovo e più economico, il che significa che la società riporterà profitti più elevati e reddito imponibile più elevato nei periodi contabili futuri, a parità di altre condizioni.

articoli di attenzione speciale

Tuttavia, a lungo termine, i prezzi tendono ad aumentare, il che significa che FIFO potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo le tasse della società. In un ambiente di aumenti dei prezzi a lungo termine, gli articoli di inventario più vecchi saranno i più economici, mentre gli articoli di inventario appena acquistati saranno più costosi.

FIFO ridurrà al minimo le tasse solo durante i periodi di calo dei prezzi, perché gli articoli di inventario più vecchi saranno più costosi degli articoli acquistati di recente. Prima di determinare il modo migliore per ridurre il reddito imponibile, è meglio consultare un professionista delle tasse, poiché ci sono molti componenti per calcolare la responsabilità fiscale di una società.