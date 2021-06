In che modo il quantitative easing influisce sul mercato obbligazionario?

Non ho ancora compreso appieno la Fed Facilitazione per quantitàOppure il programma di allentamento quantitativo ha colpito il mercato obbligazionario.

Sulla base di semplici previsioni della teoria del mercato di un aumento della domanda di acquirenti omogenei, il piano di acquisto della Fed spingerà i rendimenti obbligazionari al di sotto del suo livello di compensazione naturale del mercato. Questa ipotesi mostra anche che, data l’inversione di rendimento e prezzo, i prezzi delle obbligazioni sono troppo alti e si formano anche bolle nel mercato obbligazionario.

Punti chiave La Fed ha utilizzato il quantitative easing dal 2008 al 2014 per mitigare l’impatto finanziario della Grande Recessione.

La strategia consiste nell’acquistare obbligazioni per sopprimerne i prezzi e correggere la curva dei rendimenti inclinata.

Funziona? Nessuno può dirlo con certezza.

Il quantitative easing è un metodo non tradizionale di promozione dell’economia e viene utilizzato solo quando altre misure falliscono. Negli Stati Uniti, la Fed ha adottato questa strategia per mitigare l’impatto finanziario della Grande Recessione. A partire dalla fine del 2008 e proseguendo regolarmente fino alla fine del 2014, le politiche di quantitative easing sono state adottate in più tornate. La banca centrale alla fine ha accumulato 4,5 trilioni di dollari in attività finanziarie.

Quantitative easing e prezzi obbligazionari

Come accennato in precedenza, limitare il movimento dei rendimenti obbligazionari significa che i prezzi delle obbligazioni sono troppo alti.

Operare sotto questo presupposto, tradizionale e conservatore Compra e tieni Le strategie obbligazionarie sono più rischiose. In effetti, quando i prezzi delle obbligazioni vengono aumentati artificialmente, aumenteranno sia il rischio di costo opportunità che l’effettivo rischio di default. Gli obbligazionisti hanno rendimenti di investimento inferiori e sono suscettibili all’inflazione.Quando avrebbero potuto scegliere strumenti con un potenziale di rialzo più elevato, perderebbero i loro rendimenti.

Pro e contro

Questo rischio percepito è così forte che durante la discussione sulla politica di allentamento quantitativo Unione europeaGli economisti del World Pension Council hanno avvertito che l’abbassamento artificiale dei tassi di interesse sui titoli di stato potrebbe danneggiare la sottofinanziamento dei fondi pensione. Ritengono che i rendimenti decrescenti determinati dal quantitative easing possano costringere i pensionati ad avere un tasso di risparmio effettivo negativo.

Molti economisti e analisti del mercato obbligazionario temono che un allentamento quantitativo eccessivo farà salire i prezzi delle obbligazioni a causa di tassi di interesse artificialmente più bassi. Tuttavia, tutte le valute create dall’allentamento quantitativo possono causare un aumento dell’inflazione.

L’UE sta anche lavorando duramente per affrontare i pro ei contro del quantitative easing.

L’arma convenzionale usata dalla Federal Reserve e da altre banche centrali per combattere l’inflazione è aumentare i tassi di interesse. L’aumento dei tassi di interesse può causare enormi perdite nel valore del capitale degli obbligazionisti.

Tuttavia, ci sono alcuni fattori all’opera che mettono in dubbio questa analisi apparentemente logica. Gli acquirenti di obbligazioni non sono omogenei e le motivazioni della Fed per l’acquisto di obbligazioni e altre attività finanziarie sono diverse da quelle di altri partecipanti al mercato.

Rischi e aspettative

In altre parole, la Fed non acquista necessariamente obbligazioni su base marginale e le obbligazioni di debito interamente garantite dal governo degli Stati Uniti non dovranno affrontare gli stessi rischi. Rischio di default Come altri beni.

Inoltre, le aspettative del mercato possono essere incluse in anticipo nel mercato obbligazionario, determinando una situazione in cui i prezzi riflettono le condizioni future previste piuttosto che le condizioni attuali.

Lo si evince dai rendimenti storici delle obbligazioni, che sono aumentati per alcuni mesi dopo l’inizio del QE1. Dopo la fine del quantitative easing, i prezzi sono aumentati e i rendimenti sono diminuiti. Questo è l’opposto di ciò che molte persone pensano che accadrà.

Questo dimostra che il quantitative easing ha migliorato il mercato obbligazionario? ovviamente no.La situazione non si ripeterà mai esattamente allo stesso modo, né lo farà politica economica Può essere valutato nel vuoto.

È del tutto possibile che le aspettative del mercato cambino ancora e le future politiche di allentamento quantitativo avranno effetti diversi sul mercato obbligazionario.