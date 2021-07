In che modo il tuo investimento farà soldi?

Dopo due anni di risparmi e sacrifici, sudore e straordinari, hai finalmente accumulato abbastanza soldi per iniziare a investire al di fuori del tuo conto pensionistico.Hai appena trascorso un pomeriggio Con il tuo nuovo brokerE hanno discusso con te di innumerevoli opzioni di investimento, hanno spiegato ognuna in dettaglio e ti hanno fatto venire le vertigini.

Il tuo broker ti ha mostrato diversi scenari ipotetici, delineando la situazione generale tasso di risposta Fino alla fine, decidi di acquistare alcune azioni di società locali che conosci.

Ma quando ti allontani dal loro ufficio, pensi: “Cosa ne ricaverò e come lo otterrò?”

Punti chiave Quando si considera la performance di un investimento, a volte è facile essere distratti da semplici variazioni del prezzo che ha restituito (o si prevede che ritorni).

Tuttavia, oltre alle plusvalenze, gli investimenti possono generare anche altre forme di valore, tra cui interessi, dividendi e alcune possibili detrazioni fiscali.

Non dovresti semplicemente considerare le variazioni dei prezzi, ma dovresti prendere in considerazione tutti questi flussi di valore, il cosiddetto “ritorno totale” dell’investimento.

4 rapporti di investimento che possono aiutarti a fare soldi

interesse

interesse Il reddito è pagato in qualsiasi forma Strumento di debito Come compenso per il prestito del capitale dell’investitore al mutuatario o EmittenteQuesto tipo di reddito è pagato da diversi tipi di investimenti, come segue:

Titoli a reddito fisso, come CD E obbligazioni. Il tasso di interesse è solitamente prestabilito e dura fino alla scadenza, al rimborso o alla vendita del titolo.

Deposito a vista Conti, come assegni, risparmi e mercato valutario account.Il depositante riceve interessi come compenso per il deposito di contanti sul conto Depositario meccanismo.

Rendita fissa, Pagare un tasso di interesse fisso a titolo di imposta differita fino alla scadenza.

Finanziamento del venditore Mutuo,tra loro Venditore Addebitare un tasso di interesse concordato sul capitale prestato all’acquirente.

Fondo comune Investire nei suddetti veicoli.

Nessuna equità di alcun tipo paga alcun tipo di interesse. Ciascuno di questi strumenti di debito paga un tasso di interesse prescritto. Il tasso di interesse è solitamente fisso, ma può variare in base alle condizioni dell’investimento.

Il tasso di interesse di un conto deposito a vista di solito fluttua con le variazioni dei tassi di cambio tasso d’interesse, Mentre obbligazioni, CD e tassi di interesse fissi Contratto di rendita Di solito rimangono gli stessi fino alla maturità.Gli investimenti fruttiferi sono sempre legati ai tassi di interesse correnti e, in sostanza, non possono pagare tassi di interesse sufficientemente alti da battere l’inflazione nel tempo, a meno che Sono strumenti ad alto rischio, come le obbligazioni spazzatura.

La maggior parte dei titoli fruttiferi ha rating, come AAA O BB, designato da una delle maggiori agenzie di rating, per esempio Standard e poveri (Standard e poveri).Se il rating scende dopo l’emissione del titolo, può indicare che l’emittente lo farà predefinito Riguardo ai loro obblighi.Entrate, profitto possono diminuire in modo significativo fluidità Potrebbe essere un altro segnale di avvertimento.Naturalmente, in molti casi, questi cambiamenti saranno Porta a valutazioni più basse.

dividendi

dividendi È una sorta di compenso in denaro per gli investitori azionari.La parte che rappresentano Guadagno dell’azienda Passare a azionista, Solitamente mensile o trimestrale.

Il reddito da dividendi è simile al reddito da interessi in quanto viene solitamente pagato entro un certo periodo di tempo a un tasso di interesse prescritto. Ma i dividendi vengono pagati solo alle azioni o ai fondi comuni di investimento che investono in azioni; tuttavia, non tutte le azioni pagano dividendi. Parlando in generale, Solo le società consolidate pagano dividendi, nonostante Azioni a piccola capitalizzazione Le aziende di solito conservano denaro per lo sviluppo futuro.

Entrambe le parti pagano dividendi Comune con Azioni privilegiate, Sebbene i tassi di interesse sulle azioni privilegiate siano generalmente superiori a quelli delle azioni ordinarie.I dividendi possono essere anche ordinari, tassati come segue Reddito ordinario, O qualificati, tassati come plusvalenze a lungo termine. Nella maggior parte dei casi, le società non devono pagare dividendi, almeno per le azioni ordinarie.Perché i dividendi sono una funzione del reddito aziendale, i poveri flusso di cassa o Margine di profitto Può indicare un’imminente riduzione o mancato pagamento dei dividendi agli azionisti.

Il rendimento del dividendo può variare Secondo il tipo di garanzia prestata; comune Dividendi in azioni Tende a fluttuare con l’attuale redditività della società e i dividendi azionari privilegiati sono generalmente collegati ai tassi di interesse.Poiché sono considerati investimenti più rischiosi rispetto alle obbligazioni, i rendimenti delle azioni privilegiate tendono a fluttuare a tassi di interesse più elevati rispetto ai CD o alla maggior parte dei tipi di obbligazioni, a meno che obbligazione spazzatura.

Guadagni

Guadagni rappresentante godere Calcolato al prezzo dei titoli o dell’investimento dal momento dell’acquisto.Questi benefici possono essere a lungo termine o a breve termine, A seconda che gli strumenti venduti siano detenuti da più di un anno.Equità e Titoli a reddito fisso Puoi pubblicare guadagni (o perdite).Tuttavia, sebbene il prezzo dei titoli a reddito fisso possa essere Mercato secondarioSono principalmente utilizzati per pagare interessi o dividendi correnti, mentre le azioni e gli immobili forniscono la maggior parte dei rendimenti agli investitori sotto forma di plusvalenze.

Storicamente, il rendimento delle azioni e degli immobili è l’unico ritorno sull’investimento che supera l’inflazione nel tempo, che è uno dei loro principali vantaggi. Naturalmente, il mercato si sviluppa in due direzioni e anche qualsiasi titolo o investimento redditizio può portare a perdite. L’aumento e la caduta delle azioni sono correlati al mercato generale e alla performance aziendale.

Vantaggio fiscale

Diversi tipi di investimento Incentivi fiscali Redditi vari. Interesse lavorativo nel Olio e gas Il reddito da locazione è esentasse perché Indennità di consumo. Società in accomandita, Di solito investito in immobili o petrolio e gas, che può essere Reddito passivo, Questo è il reddito generato dalle attività di partnership che l’investitore non ha partecipato attivamente alla gestione.Il reddito passivo può essere utilizzato Perdita passiva, Questo è di solito il costo associato alla gestione delle attività generatrici di entrate di una partnership

Rendimento totale

Naturalmente, molti tipi di investimenti forniscono più di un tipo di ritorno sull’investimento. Le azioni ordinarie possono fornire dividendi e plusvalenze. Oltre al reddito da interessi o dividendi, i titoli a reddito fisso possono anche fornire plusvalenze e le società di persone possono fornire una o tutte le suddette forme di reddito sulla base di incentivi fiscali. Rendimento totale Viene calcolato sommando le plusvalenze (o meno le minusvalenze) ai dividendi o agli interessi attivi e tenendo conto di eventuali risparmi fiscali.

Linea di fondo

Diversi tipi di investimenti porteranno diversi tipi di rendimenti. Alcuni pagano reddito sotto forma di interessi o dividendi, mentre altri forniscono il potenziale per l’apprezzamento del capitale.Tuttavia, oltre a fornire incentivi fiscali, altri Reddito corrente O le plusvalenze. Tutti questi fattori insieme costituiscono il rendimento totale di un investimento.