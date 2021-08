In che modo il tuo reddito influisce sulle prestazioni di sicurezza sociale?

Tuo Benefici della sicurezza sociale È determinato da molti fattori, ma il tuo Guadagno guadagnato Probabilmente la cosa più importante nella tua vita lavorativa, quindi più sono e meglio è. La sicurezza sociale è considerata reddito da lavoro? Sfortunatamente la risposta è no.

Punti chiave Le tue prestazioni di sicurezza sociale si baseranno sul reddito che guadagni durante la tua retribuzione lavoro-lavoro o sul reddito netto da lavoro autonomo.

Verranno calcolati solo i 35 anni di reddito più alto.

Se percepisci la sicurezza sociale prima dell’età del pensionamento completo, le tue prestazioni saranno ridotte in modo permanente.

Come calcolare le prestazioni di sicurezza sociale

questo Amministrazione della sicurezza sociale (SSA) Annota il tuo reddito anno dopo anno e parte del tuo reddito Imposta sulla sicurezza sociale Utilizzato per calcolare le prestazioni pensionistiche. Maggiore è il reddito che guadagni sul lavoro (e più paghi al sistema di previdenza sociale attraverso i salari o le tasse sul lavoro autonomo), più alte saranno le tue indennità mensili che raggiungeranno un certo massimo. Il limite massimo nel 2021 è di $ 3.895 al mese.

Se hai pagato nel sistema per più di 35 anni, l’Amministrazione della sicurezza sociale utilizzerà solo i 35 anni del tuo reddito più alto e non includerà altri anni nella sua formula. Se non hai pagato il sistema per almeno 35 anni, eventuali anni mancanti verranno sostituiti con $ 0.

Dopo aver fatto domanda per i benefici, questi redditi verranno adeguati o “indicizzati” per tenere conto degli aumenti salariali passati e utilizzati per calcolare il reddito Importo dell’assicurazione di base (PIA)PIA riflette i benefici che hai diritto a ricevere dopo aver raggiunto ciò che ti chiama l’amministrazione della sicurezza sociale Età del pensionamento completo (FRA). La FRA per i nati tra il 1943 e il 1954 è 66. Per i nati dopo il 1954, l’età aumenta di due mesi all’anno fino a quando i nati nel 1960 o successivamente raggiungono i 67 anni di età.

della tua età Inizia a ricevere i tuoi benefici di sicurezza sociale È un altro fattore importante. Attualmente, puoi iniziare a ricevere i benefici già a 62 anni. Tuttavia, a meno che non aspetti la FRA, i tuoi benefici saranno ridotti in modo permanente. Al contrario, se posticiperai il tempo di ricezione di più di FRA fino a quando non avrai compiuto 70 anni, i tuoi benefici mensili aumenteranno dell’8% ogni anno e i benefici raggiungeranno il valore massimo e non ci sono ulteriori motivazioni per ritardare.

Se il tuo reddito supera un determinato importo, le tue prestazioni di sicurezza sociale possono essere parzialmente tassate.

Quale reddito ridurrà le prestazioni di sicurezza sociale?

Se prevedi di lavorare dopo il pensionamento e di ricevere contemporaneamente prestazioni di sicurezza sociale, alcune delle tue prestazioni potrebbero essere temporaneamente trattenute in base al tuo reddito. Prima di raggiungere la FRA, per ogni $ 2 che guadagni più di $ 18.960 nel 2021, i tuoi benefici saranno ridotti di $ 1. Nell’anno in cui raggiungi la FRA, per ogni 3 dollari che guadagni nel 2021 più di $ 50.520, i tuoi benefici saranno ridotti di $ 1.

Dal mese in cui ottieni il FRA, i tuoi benefici non diminuiranno più. Nota che questi dollari non andranno persi per sempre; invece, dopo aver raggiunto la FRA, i tuoi benefici di sicurezza sociale aumenteranno per affrontarli.

L’assicurazione sociale può presentare una dichiarazione dei redditi?

Una parte del tuo reddito di sicurezza sociale può essere tassata Se il tuo reddito totale supera un certo importo. Per “reddito complessivo” si intende il reddito totale più eventuali interessi non imponibili maturati durante l’anno, più metà delle prestazioni di sicurezza sociale. Ad esempio, se sei sposato, presenti una dichiarazione dei redditi congiunta con il tuo coniuge e il tuo reddito totale è compreso tra 32.000 e 44.000 USD, potresti essere tassato fino al 50% delle prestazioni di Social Security. Se il tuo reddito totale è superiore a $ 44.000, fino all’85% dei tuoi benefici potrebbe essere tassabile. Per i single filer, queste cifre di reddito vanno da US $ 25.000 a US $ 34.000 e più di US $ 34.000.