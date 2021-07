In che modo la Grande Recessione ha influito sulla disoccupazione strutturale?

Lo scoppio della bolla immobiliare nel 2007 e nel 2008 ha portato a una profonda recessione, portando il tasso di disoccupazione a raggiungere il 10,0% nell’ottobre 2009, più del doppio del livello pre-crisi. A settembre 2017, il tasso di disoccupazione è sceso al di sotto del minimo pre-crisi, indicando che l’aumento della disoccupazione è ciclico, in altre parole, è una risposta a un ciclo economico che si inverte man mano che l’economia complessiva si riprende.

Tuttavia, c’è una vista che La grande recessione Portare ad un aumento della disoccupazione strutturale.

Punti chiave La disoccupazione strutturale è la disoccupazione di lunga durata causata da cambiamenti fondamentali nell’economia.

Si ritiene generalmente che la Grande Recessione successiva alla crisi finanziaria del 2008 crei occupazione strutturale distruggendo in modo permanente determinati posti di lavoro in determinati settori economici.

Gli economisti stanno ancora discutendo se la Grande Recessione abbia aumentato la disoccupazione strutturale nell’economia degli Stati Uniti in modo duraturo.

Che cos’è la disoccupazione strutturale?

A differenza della disoccupazione ciclica, Disoccupazione strutturale Non è direttamente correlato al ciclo economico, ma è una risposta a lungo termine ai grandi cambiamenti economici.Se qualcuno perde il lavoro come agente immobiliare a causa della crisi del mercato immobiliare e poi trova un altro lavoro quando il mercato riprende, ha sperimentato Disoccupazione ciclicaSe qualcuno perde il lavoro come operatore di ascensore perché l’ascensore diventa automatizzato, sperimenterà una disoccupazione strutturale. (Entrambe le forme sono legate a Disoccupazione frizionaleQuesto è il risultato inevitabile di un’informazione imperfetta in un mercato del lavoro sano. )

Secondo una linea di pensiero, la Grande Depressione ha causato danni così gravi in ​​alcune aree del paese che l’economia locale è stata contratta in modo permanente e le industrie locali sono scomparse o si sono trasferite in altri luoghi. Il risultato è un aumento della disoccupazione strutturale: le persone, in particolare le persone poco qualificate, non possono trovare un lavoro senza trasferirsi o entrare in una nuova industria, e si scopre che questo è spesso troppo difficile a causa di ostacoli economici, educativi o di altro tipo.Crisi abitativa-causa immediata La grande recessione – Legare le persone a case che non possono vendere senza perdere soldi peggiora le cose.

Misurare la disoccupazione strutturale

La disoccupazione strutturale è difficile da misurare, ma i dati suggeriscono che l’aumento della disoccupazione dopo la crisi non è puramente ciclico.Anche se i titoli tasso di disoccupazione (Quello sopra menzionato, noto anche come U-3) si è completamente ripreso e non sono ancora state prese altre misure. U-1, che misura la percentuale di lavoratori disoccupati per 15 settimane o più, è ancora superiore al minimo pre-crisi; questa misura della disoccupazione di lunga durata può fornire una finestra sul livello di disoccupazione strutturale. Allo stesso modo, gli U-6, compresi coloro che hanno rinunciato alla ricerca di un lavoro o che intraprendono con riluttanza un lavoro part-time, sono ancora al di sopra dei minimi pre-crisi.

La disoccupazione strutturale e la Grande Recessione

Documento di lavoro del Fondo monetario internazionale 2011 provato Misurare l’impatto della Grande Recessione sulla disoccupazione strutturale negli Stati Uniti e concludere che è aumentata di circa 1,75 punti percentuali dal livello pre-crisi del 5%. Il documento ha anche proposto che, a causa dell’aumento della disoccupazione strutturale, il tasso di disoccupazione (U-3) che scende al di sotto di circa il 7% porterà a pressioni inflazionistiche.Alla fine del 2010, l’inflazione era ancora lenta e il tasso di disoccupazione era inferiore al 5% e non aumenterà in modo significativo fino al 2020 Pandemia di covid-19, che ha fatto salire improvvisamente il tasso di disoccupazione al livello più alto dalla Grande Depressione.

Sebbene la disoccupazione strutturale oggi possa essere superiore rispetto a prima dello scoppio della bolla immobiliare, è difficile analizzare le ragioni dell’aumento. Nei dieci anni trascorsi dallo scoppio della crisi finanziaria, l’automazione ha accelerato, allontanando le persone dalla produzione. La concorrenza dei produttori esteri si è intensificata, soprattutto in Cina. Il rapido aumento degli affitti e dei costi dell’istruzione superiore nelle grandi città ha reso più difficile l’ingresso in mercati e industrie in cui la domanda di lavoro è forte. Alcuni di questi fenomeni sono essi stessi legati alla crisi e in parte derivano dalla crisi o contribuiscono alla direzione della crisi.

Linea di fondo

La Grande Recessione ha aumentato la disoccupazione strutturale? Potrebbe non esserci una risposta semplice, ma è chiaro che negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008 la disoccupazione è rimasta elevata e le persone hanno riposizionato la propria comprensione e valutazione di alcuni rischi legati al credito, agli immobili e ai derivati. A loro volta, questi possono modificare la struttura dell’economia, modificando così il mercato del lavoro e provocando disoccupazione permanente in alcuni settori.