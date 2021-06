In che modo la spesa per barili di maiale danneggia l’economia?

Politica del barile di maiale Influenzare l’economia in molti modi. La spesa per barili di maiale si verifica quando il governo designa fondi da utilizzare in un’area specifica del paese, di solito come supporto per il rappresentante eletto di quell’area. Tali spese governative di solito portano benefici economici alle aree interessate e i fondi vengono solitamente utilizzati per infrastrutture e altri progetti che creano posti di lavoro e migliorano la qualità della vita. Tuttavia, l’impatto sul resto del Paese è negativo, contribuente Affronta il costo di questi progetti di barili di maiale senza ottenere alcun beneficio.

Punti chiave La spesa per barili di maiale si riferisce ai fondi dei contribuenti e alle spese governative utilizzate per aiutare gruppi specifici o altri interessi speciali.

Prima che il Congresso imponesse restrizioni dieci anni fa, i legislatori spesso cercavano di aggiungere “finanziamenti speciali” a un’ampia gamma di progetti di legge che avrebbero beneficiato solo lo stato o la regione in cui si trova il legislatore.

Le spese di barili di maiale avvantaggiano alcuni gruppi utilizzando i fondi dei contribuenti ma non riescono a sostenere altri gruppi allo stesso tempo, danneggiando così l’economia.

I Democratici della Camera dei Rappresentanti hanno recentemente proposto di ripristinare la spesa straordinaria in nome dei “fondi per progetti comunitari”.

Secondo l’opposizione dei cittadini all’organizzazione governativa dei rifiuti, ci sono 285 stanziamenti speciali nel bilancio 2021, per un costo totale di 16,8 miliardi di dollari.

Qual è il consumo di botti di maiale?

Quando fu introdotto per la prima volta nel 1863, La frase “botte di maiale” Inizialmente si riferisce a qualsiasi denaro che il governo spende per i cittadini. Ma nel giro di dieci anni, l’idea della politica del barile di maiale ha fatto sì che la spesa dei politici avvantaggiasse alcuni elettori in cambio del loro sostegno, sia economico che attraverso le urne.

La spesa per barili di maiale è un riferimento negativo, soprattutto quando è legato al Congresso, perché può implicare corruzione o favori speciali in cambio di altri favori.

Nonostante l’alto costo della corsa per la carica, molte persone trovano che l’idea di spendere molti soldi o usare il denaro dei contribuenti a beneficio dei propri elettori al fine di preservare i seggi al Congresso sia intrinsecamente fastidiosa.

Caratteristiche di consumo del barile di maiale

Il termine “spesa per botti di maiale” è generalmente associato a qualsiasi progetto che utilizza fondi federali a beneficio di un piccolo numero di donatori o gruppi di interesse speciale. La carne di maiale può essere aggiunta a una legislazione apparentemente non correlata come stanziamento per garantire i voti dei membri del Congresso.

I cittadini contrari allo spreco del governo pubblicano ogni anno un “libro delle pelli di maiale”, che elenca gli elementi che si ritiene vengano spesi per i barili di maiale. Se viene soddisfatta una delle seguenti condizioni, l’articolo sarà classificato come “maiale”:

Richiesto solo da una casa del Congresso;

Senza autorizzazione speciale;

Non aggiudicato in gara;

Non richiesto dal presidente;

Superare significativamente i requisiti di budget del Presidente o i fondi dell’anno precedente;

Non oggetto di audizioni congressuali.

Servire solo interessi locali o speciali.

Esempio di politica del barile di maiale

Come esempio di politica sui barili di maiale, prendi in considerazione un politico di una città di medie dimensioni che vuole che il governo finanzi un progetto ferroviario ad alta velocità per collegare la sua città con un’altra città di medie dimensioni a 100 miglia di distanza. Ha venduto il progetto al governo e ha ricevuto 700 milioni di dollari in finanziamenti federali. Il denaro ha fornito vantaggi economici alle due città di medie dimensioni coinvolte. Man mano che i lavoratori vengono assunti per completare il progetto, il numero di posti di lavoro aumenterà. Dopo che il progetto è stato completato, i viaggi tra le due città sono aumentati, il che ha creato opportunità per le aziende di altri settori.

In altre parole, i vantaggi di un tale progetto sono molto localizzati. Non supera queste due città. In effetti, i rappresentanti eletti hanno ricevuto denaro dall’intero paese senza fornire alcun ritorno per l’intero paese.Questo concetto si chiama in economia Cercare casa in affittoL’impatto complessivo del progetto sulla maggior parte del paese è negativo. I contribuenti pagano le tasse al governo per finanziare il progetto, ma non ottengono alcun ritorno per i loro soldi.

La spesa in barili di maiale è talvolta sinonimo di clientela o ricerca di affitto, che è un altro termine che cerca di fornire un vantaggio reciproco utilizzando i fondi dei contribuenti.

Storicamente, Un esempio di spesa per barili di maiale è Abraham Lincoln Negoziati contratti di guerra civile con i mercanti del nord in cambio di sponsorizzazioni e sostegno alla campagna.

Spesa in botte di maiale e fondi speciali

Negli ultimi anni, l’approccio dell'”uso designato” è diventato una variante della spesa per barili di maiale e il Congresso lo ha proposto. tempo scaduto Nel 2010. stanziamento Il disegno di legge serve come un modo per reindirizzare i fondi a progetti speciali nello stato in cui si trova un particolare legislatore.Congresso temporaneamente Vietare Lo stanziamento speciale del 2011 vieta ai legislatori di includere i loro progetti preferiti nel disegno di legge di stanziamento nazionale.

Le sovvenzioni speciali sono simili alle spese per la carne di maiale, entrambe utilizzano i fondi federali direttamente per i benefici locali. Tuttavia, le persone guardano agli usi designati in modo più positivo, perché i progetti designati hanno maggiori probabilità di avvantaggiare un gruppo più ampio di persone. Ad esempio, il miglioramento di ponti e autostrade serve gli interessi locali, ma il miglioramento delle infrastrutture serve anche la comunità più ampia.

In alcuni casi, il costo di un progetto speciale può comunque superare i suoi benefici economici. Un noto esempio è Bridge to Nowhere, un progetto infrastrutturale da 220 milioni di dollari che collega la terraferma dell’Alaska a un’isola con solo 50 persone. Il progetto è fallito nel 2005 ed è diventato un problema nelle elezioni del 2008.

Un altro esempio comune è Spese militari, Che di solito è usato come una forma di local Stimolo economico E difesa.

Finanziamento di progetti comunitari

Nel 2021, i Democratici della Camera dei Rappresentanti hanno annunciato l’intenzione di ripristinare il finanziamento speciale e rinominarlo “Fondo per progetti comunitari”. Secondo la nuova normativa, i finanziamenti speciali saranno limitati all’1% dei fondi discrezionali e le domande di finanziamento presentate dai legislatori non dovranno superare i 10 elementi. Questo cambiamento incoraggerà entrambe le parti a sostenere il disegno di legge di stanziamento, perché i legislatori di entrambe le parti possono fornire finanziamenti per progetti locali.

Linea di fondo

La spesa o l’uso designato di botti di maiale è una pratica controversa volta a dirigere i fondi governativi in ​​modo da servire le imprese locali o altri interessi speciali. Sebbene il termine abbia forti connotazioni negative, non c’è una chiara distinzione tra la spesa in botti di maiale e il finanziamento di progetti locali legittimi. Sebbene i Democratici della Camera abbiano temporaneamente vietato questa pratica nel 2011, ora la stanno rivedendo.

Problemi comuni del consumo di barili di maiale

Quanto spendi ogni anno per il consumo di barili di maiale?

A causa dell’associazione negativa del termine, non esiste un chiaro consenso su cosa sia la “spesa del barile di maiale”. Il gruppo di pressione dei cittadini contro gli sprechi del governo ha individuato 285 voci speciali nel budget 2021, per un costo totale di 16,8 miliardi di dollari.

In che modo i lobbisti influenzano il consumo di barili di maiale?

I gruppi industriali e gli interessi economici possono chiedere una legislazione favorevole nei seguenti modi Gratificante I legislatori amichevoli raccolgono fondi e donazioni.Non come corruzione, Non ha scambiato direttamente denaro per voti, basta capire che continueranno a sostenere i legislatori che votano nel modo giusto.

Quando le spese per barili di maiale sono considerate positive?

Le spese per le botti di maiale o le sovvenzioni speciali sono generalmente favorite dalle comunità beneficiarie. Per esempio, Sussidi agricoli o Sgravi fiscali del settore Per le persone che lavorano in questi settori, questa può sembrare una spesa necessaria, ma altri potrebbero vederla come un vantaggio aziendale.