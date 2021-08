In che modo la trasparenza completa può aiutare i consulenti indipendenti ad aumentare il loro tasso di successo

Negli ultimi anni, la completa trasparenza è diventata una delle principali parole d’ordine, che copre tutto, dal consiglio di amministrazione alle relazioni personali. Per i consulenti finanziari, può portare alcuni vantaggi significativi, soprattutto nello stabilire un contatto con i clienti.

In una recente conversazione, Margherita Cheng, Il fondatore e CEO di Blue Ocean Global Wealth, e Caroline McLanahanIl presidente di Life Planning Partners, ha condiviso le sue opinioni sulla trasparenza radicale e ha spiegato come i consulenti possono trarre vantaggio dall’incorporare questa trasparenza nelle loro pratiche.

La trasparenza può rendere più rilevante la pianificazione finanziaria

In sostanza, una completa trasparenza significa essere onesti con gli altri, ma l’applicazione effettiva varia a seconda del modo in cui viene utilizzata. Per Cheng e McClanahan, essere un consulente completamente trasparente significa essere sinceri con il cliente e agire nel loro migliore interesse.

“Ciò significa che quando comunichi con i tuoi clienti, non stai parlando di loro o li sminuisci, ma rendi le finanze personali rilevanti e accessibili”, ha detto Cheng. Questo di solito significa condividere storie personali, porre le domande giuste e cercare opportunità per trovare un terreno comune.

Uno dei vantaggi di questo approccio è che consente ai clienti di aprire e condividere più facilmente le informazioni sulle proprie finanze e obiettivi. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di argomenti difficili come l’assistenza infermieristica e la pianificazione patrimoniale. “Se impariamo come normalizzare queste conversazioni e come parlarne comodamente, ridurrà l’onere per i nostri clienti”, ha spiegato McClanahan.

Trattare i clienti onestamente può costruire relazioni a lungo termine

Un altro vantaggio della trasparenza è la possibilità di sviluppare relazioni solide. Aiutando i clienti a comprendere il valore della pianificazione finanziaria, questo approccio può creare fiducia e portare a risultati migliori.

Un fattore chiave nello sviluppo di questo tipo di relazioni è stabilire le aspettative fin dall’inizio. Ciò include la condivisione degli standard di coinvolgimento dei clienti e la comunicazione ai clienti di cosa possono ottenere da questa relazione. “Quando prendo in consegna i clienti, prima di gestire i fondi, devono fare la pianificazione finanziaria”, ha spiegato Cheng. Ciò garantisce che la sua azienda possa fornire il massimo valore possibile ai clienti e che possano prendere decisioni informate sul loro futuro finanziario.

Linea di fondo

Sebbene sia ancora un concetto relativamente nuovo, la trasparenza radicale può continuare a ricevere l’attenzione dei consulenti, specialmente nelle RIA. Per McClanahan e Cheng, questo livello di franchezza è una parte fondamentale delle loro interazioni con i clienti. “È molto importante essere sinceri e disposti a condividere la tua storia e far risuonare le cose”, ha detto McLanahan. “Abbiamo tutti dei problemi. Condividendo questi problemi ed essendo disposti ad aprire i barattoli di vermi, possiamo aiutare meglio i nostri clienti”.