In che modo le persone di Hong Kong intendono spendere il loro buono da 5.000 USD?

Un sondaggio ha rilevato che la maggior parte degli intervistati li spenderebbe in generi alimentari.

Si prevede che nell’agosto di quest’anno verranno distribuiti buoni elettronici per i consumatori del valore di 5.000 dollari statunitensi alla popolazione di Hong Kong. Ci si aspetta che i buoni stimolino la crescita economica incoraggiando i consumi delle famiglie, ma quali industrie hanno maggiori probabilità di beneficiare del programma di buoni?

Nel recente rapporto di Kantar, è emerso che la maggior parte delle persone di Hong Kong prevede di utilizzare i buoni nei supermercati o nella spesa quotidiana.

Seguono elettronica ed elettrodomestici, servizi di ristorazione, trasporti, moda e scarpe.

Viaggi, turismo e beni di lusso sono scelte meno comuni.

Inoltre, il 59% degli intervistati ha indicato di essere disposto a sommare fino a 2.999 dollari USA per i propri fondi per acquistare un prodotto preferito con un prezzo superiore a 5.000 dollari USA; mentre il 24% ha affermato che non utilizzerebbe i propri fondi per ricaricare i buoni.

Sei intervistati su dieci prevedono di utilizzare i voucher offline e il 41% degli intervistati ha affermato che utilizzerà i voucher per gli acquisti online.

Il fornitore di servizi consumer più popolare degli intervistati è Octopus (53%), seguito da AlipayHK (27%), WeChat Pay HK (11%) e Tap & Go (9%).

“Gli ultimi dati riflettono l’opportunità diretta per la spesa dei consumatori, che avrà un impatto positivo su molte attività locali nei prossimi mesi. Ma nel medio-lungo termine, e forse ancora più importante, riflette la preferenza dei consumatori per i metodi di pagamento. Comportamento cambiamenti”, ha affermato Jeff Tsui, amministratore delegato della divisione dati personali di Kantar, Greater China.

La ricerca è stata condotta dal team LifePoints di Kantar, che ha intervistato 869 intervistati tra il 30 giugno e il 7 luglio.

