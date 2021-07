In che modo le tendenze demografiche influenzano il tuo portafoglio

Dati demografici I cambiamenti negli Stati Uniti e altrove hanno un impatto significativo sui rischi e sui rendimenti degli investimenti. La combinazione di un calo della natalità e un aumento del numero di pensionamenti può avere conseguenze disastrose per la pianificazione della pensione e la creazione di ricchezza. Pertanto, la costruzione di qualsiasi portafoglio di investimento dovrebbe tenere conto della popolazione anziana.

In questo articolo, ti mostreremo i rischi di tendenza demografica di cui dovresti essere a conoscenza e Il loro impatto sul tuo portafoglio.

Punti chiave Si stima che entro il 2040 il numero di americani over 65 aumenterà dal 16% nel 2018 a circa il 21,6%.

Man mano che i baby boomer si avvicinano alla pensione, inizieranno a vendere azioni oa convertirle in investimenti più prudenti.

Questa svendita di azioni e fondi può innescare un forte calo del mercato dei capitali e del mercato azionario statunitense.

Tuttavia, questa tendenza demografica può anche offrire buone opportunità per gli investitori.

Potremmo assistere a un aumento della domanda di prodotti e servizi utilizzati dagli anziani, che potrebbe portare nuove opportunità di investimento per alcuni settori, come la sanità e i servizi finanziari.

Bomba a orologeria del baby boom

Fornito dal Bureau of Statistics Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati UnitiInsieme all’Aging Administration (AOA), illustra l’impatto economico della crescente popolazione anziana negli Stati Uniti. Entro il 2040, si prevede che il numero di persone con più di 65 anni aumenterà da circa il 16% nel 2018 a quasi il 21,6% della popolazione del paese.

Alcuni esperti ritengono che questo aumento della popolazione anziana provocherà una sorta di “collasso patrimoniale”.Questo dimostra che dopo la guerra Baby boomer Dopo il pensionamento, convertiranno i loro investimenti in denaro per consumare di più. Allo stesso tempo, il calo del numero di giovani che tendono ad acquistare piuttosto che a risparmiare ridurrà ulteriormente la domanda di investimenti vari.

Se questo scenario di bomba a orologeria diventa realtà, potrebbe portare a un catastrofico calo del valore delle attività, dalle azioni ai Legame Agli immobili. La spirale discendente nei mercati dei capitali e degli investimenti potrebbe continuare per decenni.

Si prevede che il numero di americani di età pari o superiore a 85 anni aumenterà da 6,5 ​​milioni nel 2018 a 14,4 milioni nel 2040, con un aumento di oltre il 121%.

Declino degli investimenti azionario

Le indagini finanziarie sui consumatori mostrano che i cambiamenti demografici possono avere un impatto significativo sul comportamento degli investitori e sul valore delle azioni.Dai dati pubblicati, possiamo vedere Riserva federale degli Stati Uniti Entro la fine del primo trimestre del 2021, il gruppo che di solito investe di più (gli anziani) ha una quota maggiore del mercato azionario.

Gli investitori di età pari o superiore a 55 anni possiedono il 74,5% delle azioni della società e Quote di fondi comuni di investimentoCon l’invecchiamento della popolazione, la quota degli investimenti diminuisce. Gli investitori di età pari o superiore a 70 anni possiedono il 28,8% di azioni e fondi. Tuttavia, questo declino è prevedibile perché le persone accumulano azioni nei loro anni di reddito d’oro e poi convertono le loro azioni in contanti o in investimenti più prudenti durante la pensione.

La teoria è che gli investitori più vicini alla pensione sono meno disposti a tollerare rischio di investimento Perché se il mercato è in ribasso, non avranno abbastanza tempo per ricostruire i loro investimenti. Poiché gli investitori più anziani scaricano le azioni, ciò avrà un impatto negativo sul mercato dei capitali e sul valore delle azioni statunitensi. Tuttavia, ci sono altri fattori demografici che possono escludere o sopprimere l’impatto di questo potenziale declino, come le tendenze dell’immigrazione, i cicli economici ei mercati emergenti.

Osservazione delle tendenze

Nonostante le sfide poste dalla popolazione anziana, gli investimenti e gli investimenti sono fattibili Comportamento del consumatore La situazione potrebbe migliorare a causa dell’afflusso di immigrati. Paesi come gli Stati Uniti hanno già un grande flusso di immigrati e non devono preoccuparsene rispetto ad altri paesi con tassi di immigrazione più bassi. Anche questa tendenza può cambiare e il risultato finale dipende in parte dalla misura in cui l’influenza degli Stati Uniti o dei paesi dell’Europa continentale si diffonde in tutto il Nord America.

anche, Ciclo di affari Tendenze causate da diversi fattori, come Iniziare un attività, Gli investimenti o lo sviluppo tecnologico possono essere più importanti dei cambiamenti demografici. Se tali tendenze prevarranno, potrebbero portare a una forte crescita economica.

In ogni caso, queste tendenze demografiche portano non solo rischi, ma anche opportunità.Una chiara implicazione è che gli investitori potrebbero voler prestare attenzione Economie di mercato emergenti E le tendenze demografiche sono diverse da quelle del paese.

Controlla i dati demografici per trovare futuri vincitori

Oltre agli effetti che possiamo vedere nel mercato azionario, il pensionamento dei baby boomer avrà un impatto ad ampio raggio sull’economia statunitense in altri modi.La crescente domanda di prodotti e servizi utilizzati dagli anziani può fornire agli investitori nuove opportunità in alcuni settori, come l’assistenza sanitaria e Servizi finanziari.

Sebbene ciò non significhi automaticamente che l’acquisto di azioni delle principali società farmaceutiche o fondi del settore sanitario sia un saggio investimento, poiché molte aziende sono già i vincitori di ieri, ci fornisce alcuni obiettivi degni di ulteriori ricerche.Le aziende vincenti in futuro saranno quelle che forniranno una varietà di aziende convenienti Fornire servizi per anziani e pensionati. Questi servizi si estendono all’assistenza medica, alle strutture di residenza assistita, ai viaggi e a qualsiasi altro servizio rivolto a mercati target specifici.

Un gran numero di pensionati relativamente poveri indica che i servizi di lusso potrebbero non essere il miglior investimento. Tuttavia, se i prezzi scendono nel tempo, le aziende che producono prodotti medici e ortopedici per gli anziani potrebbero farcela.

È anche importante considerare i rischi associati al settore delle biotecnologie.Questi reparti possono essere molto VolatilePertanto, non sono adatti per investitori a basso rischio: idealmente, per la maggior parte degli investitori, solo una piccola parte del portafoglio dovrebbe essere assegnata a questi fondi e azioni.

Monitora le tendenze demografiche

È difficile prevedere le tendenze demografiche attuali e il loro impatto sul futuro Valore patrimonialeTuttavia, man mano che la tendenza si sviluppa, non è difficile monitorare la tendenza riequilibrare Nel tempo, il tuo portafoglio di investimenti di conseguenza. Dato che la relazione tra nascita, morte e ciò che accade tra di loro porterà inevitabilmente a grandi cambiamenti nel panorama degli investimenti, questa continua vigilanza è essenziale.

Sebbene nessun investitore possa prevedere con precisione cosa accadrà nei mercati finanziari nei prossimi decenni, se pensi che il pensionamento dei baby boomer metterà sotto pressione il mercato, puoi considerare di provare alcune strategie.

Ad esempio, dovresti monitorare le tendenze demografiche di qualsiasi paese/regione in cui investi, in particolare regioni sviluppate come il Nord America, l’Europa occidentale o l’Asia. Se il pubblico degli investitori continua a diminuire, considera di ridurre il tuo investimento complessivo in azioni.Alcuni tipi di obbligazioni e altre classi di attività, come Hedge Fund Può fornire un’alternativa redditizia.

Puoi anche considerare di investire di più in azioni e immobili in un’economia vivace in cui la popolazione cresce e rimane giovane. In questo caso, parti dell’Asia e del Sud America diventeranno gli obiettivi principali.

Linea di fondo

Se sei preoccupato per questo impatto, devi continuare a osservare queste tendenze in modo da essere pronto ad agire se necessario. I dati demografici sono in continua evoluzione e cambiano costantemente anche le opportunità di investimento ad essi associate.