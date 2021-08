In che modo le variabili delta influenzano il mercato azionario di StockNews

Sebbene il COVID sia preoccupante, gli ultimi dati sui guadagni, sull’economia e sull’occupazione dipingono un quadro migliore. Il rapporto sull’occupazione di venerdì è stato solido, con l’occupazione non agricola in aumento di 943.000 a luglio. Questo è più alto di quanto generalmente previsto e il numero migliore da quando il blocco è stato revocato la scorsa estate.

Il mercato azionario ha chiuso in rialzo la scorsa settimana e l’indice Standard & Poor’s 500 (SPY) ha raggiunto un nuovo massimo. Questa settimana ha iniziato a diminuire a causa delle continue preoccupazioni per il picco di crescita economica e delle preoccupazioni per la mutazione delta del coronavirus. I titoli legati alla riapertura dell’economia sono i maggiori perdenti. Anche le preoccupazioni per le nuove misure di regolamentazione della Cina sembrano sopprimere il sentimento degli investitori. Ma la sorpresa positiva degli utili ha aiutato il mercato a riguadagnare terreno per il resto della settimana. Approfondirò come questi fattori influenzano il mercato questa settimana nei commenti qui sotto… (per favore goditi la versione aggiornata della mia recensione settimanale dalla newsletter POWR Value).

