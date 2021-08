In che modo l’inflazione influisce sul costo della vita

Share it

Fino a poco tempo fa non si parlava di inflazione, e questo per una buona ragione. Alla fine del 2019, il tasso di inflazione annuo complessivo era solo dell’1,8% circa. Indice dei prezzi al consumo (CPI). Allo stesso modo, l’USDA ha riferito che i prezzi dei prodotti alimentari al dettaglio nel febbraio 2020 erano superiori dell’1,8% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, nell’estate del 2021, l’inflazione ha ripreso a salire e i prezzi al consumo statunitensi hanno registrato il loro aumento annuo più elevato degli ultimi 13 anni. Resta da vedere se i prezzi più alti persisteranno o saranno solo temporanei a causa della ripresa economica della pandemia di COVID19.

Tuttavia, abbiamo vissuto un periodo peggiore di inflazione. Nonostante ciò, si parla sempre di inflazione e aumento del costo della vita, ma qual è il vero significato di questi termini? Soprattutto, in che modo influenzano la tua vita quotidiana?

Punti chiave L’inflazione misura l’aumento dei prezzi di beni e servizi. Oppure, il potere d’acquisto del dollaro USA diminuisce.

Il costo della vita misura i cambiamenti nei beni di prima necessità (come cibo, alloggio e cure mediche), alti o bassi.

I prezzi delle case sono influenzati da molti fattori, ma uno dei più grandi è il costo del prestito.

La differenza tra inflazione e costo della vita

Le persone usano spesso i termini inflazione e costo della vita come sinonimi. Sebbene siano strettamente correlati, non sono la stessa cosa.

inflazione È il quadro generale. All’aumentare del costo di beni e servizi, il potere d’acquisto del dollaro USA diminuisce.Il tasso di inflazione è solitamente misurato dalla variazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), che è Ufficio di Statistiche sul Lavoro (BLS) è il costo medio di un pacchetto di beni e servizi provenienti da tutto il paese. Riporta i risultati come percentuale dell’aumento o della diminuzione del CPI.

Il costo della vita ha un focus diverso.Questo numero rappresenta un costo medio accettato Standard di vita Compreso cibo, alloggio, trasporti, tasse e assistenza sanitaria. Il costo della vita viene spesso utilizzato per confrontare le esigenze di reddito minimo delle diverse regioni. Secondo il calcolatore di PayScale, se il costo della vita a New York City è di $ 100.000 all’anno, il costo della vita a Chapel Hill, nella Carolina del Nord, è di circa $ 42.000, ovvero il 58% in meno.

Il costo della vita è un numero più difficile da determinare e varia notevolmente tra i diversi gruppi di popolazione e le diverse regioni. Nel 2021, l’Amministrazione della sicurezza sociale aumenterà i benefici dell’1,3% come adeguamento al costo della vita. Se il tuo costo della vita aumenterà o diminuirà nel 2021 dipende dal tuo stile di vita e dal luogo di residenza.

Quando sta per diventare costoso

La maggior parte delle persone avverte l’impatto dell’aumento del costo della vita nella propria vita quotidiana. Ma l’aumento dei prezzi ha inferto un duro colpo alla classe media, mentre quelle con redditi più bassi sono state colpite più duramente.

5% Il tasso di inflazione annualizzato negli Stati Uniti nel 2021 dovrebbe essere il livello più alto in più di un decennio.

I costi più elevati di cibo, benzina e utenze significano meno fondi per risparmi o spese discrezionali. Come compenso, i consumatori acquistano di meno, passano ad alternative più economiche o lavorano di più per trovare affari.

Fattore salariale

Quando il tuo stipendio non cresce a un ritmo simile, è particolarmente difficile stare al passo con l’aumento del costo della vita. Questa è la fonte della buona notizia.

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, il reddito settimanale medio dei lavoratori dipendenti a tempo pieno nel secondo trimestre del 2021 è di $ 990. Si tratta di un calo dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oltre al costo dell’inflazione, questa riduzione può anche essere aumentata.

In che modo l’inflazione influisce sul mercato immobiliare

Si presume che un’inflazione più elevata significhi prezzi degli immobili più elevati, e di solito è così, almeno all’inizio di un forte picco dell’inflazione.Ma le cose si complicano

Al fine di controllare il tasso di inflazione, il Federal Open Market Committee (FOMC) interviene spesso e solleva Tasso di fondi federali, Che utilizza il tasso di interesse applicato dalla Federal Reserve Bank ad altre istituzioni finanziarie.

Con l’aumento del costo dei prestiti immobiliari, molti consumatori sono stati esclusi dal mercato, portando a un rallentamento delle vendite di case. Poiché le case sono sul mercato da molto tempo, i venditori tendono ad abbassare i prezzi richiesti per attirare gli acquirenti.

I tassi di interesse più bassi hanno aiutato il mercato immobiliare statunitense a riprendersi nuovamente dopo la crisi finanziaria del 2008-2009 e durante la pandemia di COVID19.