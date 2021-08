In che modo Southwest Airlines è diversa dalle altre compagnie aeree?

Compagnie aeree del Sud-ovest (amore) Conosciuta come una compagnia aerea in forte espansione negli ultimi 20 anni, il suo tempo operativo coincide con la lotta della maggior parte delle compagnie aeree. Questo vantaggio potrebbe rendere Southwest Airlines la compagnia aerea con maggiori probabilità di sopravvivere alla sfida della crisi del coronavirus.

Qualsiasi azienda operante nel settore dell’aviazione deve mantenere e rafforzare una serie di vantaggi competitivi per differenziarla dai suoi concorrenti.Compagnie aeree del Sud-ovest modello di business Basato su operazioni estremamente efficienti, prezzi a basso costo e innovazione la logistica soluzione. Inoltre, la loro strategia include anche un alto grado di attenzione all’esperienza del cliente e guardando al futuro. Infine, senza un team motivato di dipendenti, tutto questo è impossibile. Attraverso questa ragionevole strategia, Southwest Airlines ha ottenuto una serie di vantaggi competitivi, che le hanno permesso di mantenere la sua posizione di leader in un mondo in rapida evoluzione.

Punti chiave Southwest Airlines è più flessibile della maggior parte delle altre grandi compagnie aeree.

Southwest Airlines è l’unica grande compagnia aerea degli Stati Uniti ad essere anche una compagnia aerea low cost.

La strategia di Southwest Airlines enfatizza il reclutamento e la fidelizzazione di dipendenti motivati.

Southwest Airlines continua a migliorare il suo modello di business e le sue pratiche.

L’unica grande compagnia aerea low cost

Il calo della domanda di voli durante la pandemia di coronavirus potrebbe far chiudere diverse compagnie aeree, ma Southwest Airlines potrebbe non essere una di queste. Quando l’ambiente imprenditoriale si deteriora, solo i forti possono sopravvivere. Dal punto di vista delle dimensioni e dei costi, Southwest Airlines è molto forte.

Un modo per misurare la forza è la taglia. Secondo questa teoria, le grandi compagnie aeree subiranno una recessione, ma in realtà non andranno in bancarotta. Southwest Airlines è una delle quattro principali compagnie aeree statunitensi,AAL), Delta (a partire dal) E giunto (UAL). Ciò significa che Southwest Airlines ha maggiori riserve di denaro, credito e altri beni rispetto alle piccole compagnie aeree.

Più grande non significa sempre migliore, ma di solito significa più sicuro quando si tratta di investimenti.

Anche il controllo dei costi è fondamentale per superare la crisi e anche Southwest Airlines ha svolto un buon lavoro in questo senso. Compagnia aerea low costAziende come Southwest Airlines hanno diversi vantaggi chiave rispetto ai loro concorrenti. Si concentrano sulla fornitura dei prezzi più bassi per le rotte più popolari, il che significa che devono essere abbandonate meno rotte. La crescita economica negativa renderà anche aziende e consumatori più sensibili alle tariffe, che sono il principale vantaggio delle compagnie aeree low cost. Southwest Airlines è l’unica grande compagnia aerea in grado di competere sul prezzo.

La recluta giusta

Sebbene l’intero modello di business di Southwest Airlines sia importante, è probabilmente il più prezioso Vantaggio competitivo Concentrati sempre sul reclutamento persona correttaSouthwest Airlines è orgogliosa di essere una compagnia aerea orientata alle persone con personale e membri del team amichevoli e disponibili.Secondo il suo modello di business, i dipendenti assunti da Southwest Airlines riflettono la società Informazioni sul marchio E persone appassionate di aiutare i clienti. Southwest ha pratiche e politiche di reclutamento rigorose per garantire la corretta combinazione dei membri del team.

Southwest Airlines è orientata al business e si concentra sull’esperienza del cliente. Parte dell’esperienza del cliente deriva dall’atteggiamento e dall’atteggiamento disponibile dei dipendenti che assume. Tuttavia, ci sono molti fattori che formano questo vantaggio competitivo.

Polizza flessibile

Southwest Airlines ha sviluppato varie politiche e procedure per semplificare il volo con la compagnia aerea. Uno di questi è la politica di cancellazione di Southwest Airlines. Consentono ai clienti di cancellare le prenotazioni 10 minuti prima della partenza del volo. Ancora più importante, i fondi annullati possono essere utilizzati per viaggi futuri. Politiche come questa assicurano che i clienti di Southwest Airlines rimangano soddisfatti.Queste politiche flessibili aiutano le compagnie aeree a stabilire un alto livello di Fedeltà alla marca.

Premi e prezzi

Anche Southwest Airlines ne ha uno dei migliori Piano di ricompensa Nell’industria. Southwest Airlines fornisce punti ai clienti. Possono utilizzare i loro punti per acquistare voli futuri.Ha anche stabilito una partnership con Chase Bank e fornisce ai clienti Southwest carta di creditoLa carta consente loro di accumulare punti Southwest Airlines quando effettuano altri acquisti. Mantenere il coinvolgimento dei clienti è un importante vantaggio competitivo di Southwest Airlines.

Oltre al personale positivo e fantastico assistenza clienti, Southwest Airlines offre una delle soluzioni di viaggio aereo più economiche. Rispetto ad altre grandi compagnie aeree come Delta Air Lines e American Airlines, la sua strategia di prezzo prevede prezzi estremamente bassi.Southwest deve costruirlo Modello di business basato su bassi costi operativi In grado di fornire prezzi bassi. Ha solo pochi tipi di aeromobili, il che aiuta le compagnie aeree a ridurre i costi. Serve anche aeroporti più piccoli, dove le tariffe di imbarco non sono elevate. Se il cliente riesce a trovare un biglietto più economico, Southwest Airlines corrisponderà al prezzo.

continuare a migliorare

Southwest Airlines è sempre stata molto lungimirante. È guidato da un modello di business flessibile che supporta un rapido cambiamento. Ciò consente all’azienda di rispondere meglio ai disagi causati dal coronavirus. Southwest Airlines è sempre alla ricerca di soluzioni a basso costo, il che è più importante che mai.