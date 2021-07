In occasione del 60° compleanno della principessa Diana, i figli discordanti hanno sollevato il velo della statua della principessa Diana Reuters

Ciò che li unisce è il dolore per la madre, che è diventata un nome familiare in tutto il mondo dopo aver sposato l’erede al trono del principe Carlo nel 1981.

I fratelli si sono incontrati per l’ultima volta ad aprile al funerale del nonno, il principe Filippo, che è stato il marito della regina per più di 70 anni.È stato riferito che in seguito hanno avuto una lite.

Nel 2017, hanno commissionato questa statua per commemorare la sua eredità e la sua vita, e alla fine hanno scelto come designer lo scultore Ian Rank-Broadley, la cui statua della Regina Elisabetta è stata utilizzata per coniare monete in Gran Bretagna e nel Commonwealth.

Quando William aveva 15 anni e Harry 12, la limousine che trasportava la madre e il suo amante Dodi Fayed si è schiantata in un tunnel a Parigi mentre si allontanava per inseguire il fotografo.

La statua che commemora la morte di Diana in un incidente stradale a Parigi nel 1997 sarà esposta nel giardino sommerso della sua ex residenza, Kensington Palace, nel centro di Londra.

© Reuters. Il 30 giugno 2021, la fan reale Maria Scott ha organizzato fiori per la principessa Diana d’Inghilterra fuori da Kensington Palace a Londra, in Inghilterra. REUTERS/Henry Nicholls 2/2

