In Pennsylvania si sono verificati due tornado, diverse persone sono rimaste ferite Reuters

“Girati… non annegare quando incontri strade allagate. La maggior parte delle morti per alluvione si verificano nei veicoli”, ha detto NWS.

Nell’annuncio, il dipartimento meteorologico ha esortato gli automobilisti a non mettersi in viaggio fino a quando il maltempo non sarà passato.

Secondo il National Weather Service (NWS), le precipitazioni nell’area sono state comprese tra 1 e 3 pollici (2,5-5 cm) in un breve periodo di giovedì pomeriggio e l’ufficio ha emesso un rapporto in parti della Pennsylvania e del New Jersey. .

O’Malley ha detto che le autorità stanno rispondendo a diverse segnalazioni di feriti, ma non sono state in grado di fornire il numero totale delle vittime.

O’Malley ha detto che si ritiene che il secondo tornado sia atterrato a Salisbury, in Pennsylvania, all’incirca nello stesso momento. La contea di Bucks si trova nel nord-est di Filadelfia, al confine con il New Jersey.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.