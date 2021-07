In primo luogo, gli Stati Uniti mettono in guardia sui pericoli del razzismo sistemico nel rapporto sul traffico di esseri umani Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: il 21 febbraio 2019, giovani donne nigeriane salvate dai trafficanti di esseri umani si sono riunite in un rifugio alla periferia di Mosca, in Russia. REUTERS/Maxim Shemetov



Autori: Daphne Psaledakis e Jonathan Landay

Washington (Reuters)- Il rapporto annuale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di giovedì ha affermato che le politiche discriminatorie hanno perpetuato il traffico di esseri umani, collegando i due per la prima volta.

Il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha dichiarato nel Rapporto sulla tratta di esseri umani che il razzismo sistemico crea disuguaglianza e indebolisce la lotta di Washington contro la tratta di esseri umani.

Un funzionario del Dipartimento di Stato ha affermato che questa è la prima volta che il rapporto collega il razzismo sistemico.

Da quando l’omicidio del nero George Floyd da parte della polizia bianca lo scorso anno ha scatenato le proteste nazionali, gli Stati Uniti hanno riesaminato il trattamento degli afroamericani.

Le autorità statunitensi hanno avvertito che la minaccia dei gruppi suprematisti bianchi sta crescendo.

Il rapporto affermava: “Sebbene gli sforzi degli Stati Uniti per combattere la tratta di esseri umani siano aumentati in portata e complessità nel corso degli anni, gli Stati Uniti stanno ancora lottando per affrontare i diversi effetti del traffico di esseri umani sulle comunità minoritarie”.

Ha citato l’impatto della pandemia di COVID-19 sul traffico di esseri umani, poiché i trafficanti hanno utilizzato la pandemia e i trasferimenti di risorse del governo per rispondere alle crisi sanitarie.

Il rapporto si concentra su paesi e regioni, dividendoli in quattro livelli, declassando paesi come l’Etiopia, ma migliorando altri paesi.

Etiopia

Gli Stati Uniti hanno accusato l’Etiopia di non aver mostrato maggiori sforzi per eliminare la tratta di esseri umani.

Il rapporto mette in evidenza il conflitto nella regione del Tigray in Etiopia, che ha causato migliaia di morti, sfollato più di 2 milioni di persone e spinto centinaia di migliaia di persone sull’orlo della carestia.

Il rapporto afferma che dall’inizio del conflitto a novembre, le organizzazioni internazionali hanno segnalato sempre più che attori armati sono responsabili di violazioni dei diritti umani e violenza di genere, compresi potenziali reati di tratta.

Il rapporto avverte inoltre che gli etiopi in cerca di asilo in Sudan sono sempre più vulnerabili alla tratta e che i minori non accompagnati nelle aree di conflitto possono essere facilmente reclutati da gruppi armati non statali.

Bielorussia

La Bielorussia è stata citata come un “risultato chiave” anche se, come afferma il rapporto, il governo del residente Alexander Lukashenko non ha “soddisfatto pienamente gli standard minimi per l’eliminazione della tratta di esseri umani”.

Il rapporto non menziona la brutale repressione delle continue proteste da parte di Lukashenko perché ha affermato di aver vinto le elezioni presidenziali del 2020, che sono ampiamente considerate manipolate.

Arabia Saudita

Secondo il rapporto, l’Arabia Saudita è un importante alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente ed è stata citata per “sforzi significativi” nell’eliminazione del traffico di esseri umani.

Tuttavia, il rapporto afferma che il governo non è riuscito a soddisfare gli standard minimi in molti settori, tra cui multe, reclusione e deportazione di lavoratori stranieri per prostituzione o violazione delle norme sull’immigrazione, anche se molti di loro potrebbero essere vittime della tratta di esseri umani.

Israele

Il rapporto affermava che Israele, il più stretto amico di Washington della Cina e dell’ASEAN, si è impegnato a eliminare la tratta di esseri umani, ma rispetto al periodo di riferimento precedente, anche considerando l’impatto della pandemia di COVID-19, i suoi sforzi sono “non seri e continui” .

Ha affermato che le politiche di identificazione delle vittime “a volte danneggiano” le vittime e ritardano il loro accesso alle cure necessarie, a volte fino a diversi anni, mentre il governo ha ridotto gli sforzi complessivi per indagare, perseguire e condannare i trafficanti.

Il rapporto affermava che le politiche ufficiali per i lavoratori stranieri “aumentavano la loro vulnerabilità alla tratta” e l’unico dipartimento di polizia ufficialmente responsabile dell’identificazione delle vittime della tratta era a corto di personale per il quinto anno consecutivo.

tacchino

L’anno scorso gli Stati Uniti hanno incluso la Turchia nell’elenco dei paesi coinvolti nell’uso dei bambini soldato, è la prima volta che gli alleati della Nato sono inclusi in tale elenco e questa mossa potrebbe complicare ulteriormente le tensioni tra Ankara e Washington.

Malaysia

A seguito di una serie di denunce da parte di organizzazioni per i diritti umani e autorità statunitensi in merito al presunto sfruttamento dei lavoratori migranti nelle piantagioni e nelle fabbriche, il Dipartimento di Stato ha declassato la Malesia alla posizione peggiore.