In Spagna, la star del basket afghano è preoccupata per la sua partenza dal Paese Reuters

Quando ha iniziato la sua nuova vita, ha detto dei suoi compatrioti in Afghanistan: “Preghiamo per la loro sicurezza. Per favore, non arrendetevi”.

Grazie agli sforzi del governo spagnolo e della Federazione spagnola di pallacanestro, Bayat ha guadagnato una posizione sull’aereo in partenza da Kabul, preoccupato per il futuro dell’Afghanistan sotto i talebani.

Bilbao, Spagna (Reuters)-Dopo essere fuggita dal caos di Kabul e aver iniziato una nuova vita in Spagna, Nilo Farbayat ha affermato di non poter vivere sotto il dominio dei talebani ed era preoccupata che i talebani avrebbero ribaltato l’Afghanistan. gli ultimi 20 anni. anno.

© Reuters. Il 22 agosto 2021, Nilofar Bayat, capitano della squadra nazionale di basket in carrozzina femminile afghana, beve un caffè a Bilbao, in Spagna. REUTERS/Vincent West 2/4

